Obchodníci, živnostníci, majitelia reštaurácií a taxikári o uvoľnení opatrení: Na otvorenie sa veľmi tešíme

Živnostníci, taxikári, ale aj obchodníci môžu od stredy opäť poskytovať svoje služby.

Zatiaľ čo otváranie krátkodobého ubytovania, taxislužieb, kaderníctiev, manikúry či pedikúry bolo plánované, sprístupnenie všetkých obchodov (s výnimkou nákupných centier), terás reštaurácií, či zoologických záhrad je ako bonus, ktorý dostali Slováci vďaka priaznivej pandemickej situácii.

Hovorkyňa Stanice Košice Alžbeta Gajdošová: Na terase bude prísna dezinfekcia

Terasu s výhľadom na Staničné námestie plánujú otvoriť aj v podniku Staničný pivovar. Hovorkyňa Stanice Košice Alžbeta Gajdošová Keruľová uviedla, že v súlade s novými uvoľnenými opatreniami chystajú prevádzky Staničný Pivovar a Food Express na Stanici Košice otvoriť svoje terasy. „Terasa Staničného pivovaru bude otvorená v pondelok 11. mája vzhľadom na prípravu terasy tak, aby spĺňala všetky aktuálne nariadenia hlavného štátneho hygienika. Budeme dodržiavať nariadené odstupy stolov, dezinfekciu po každom zákazníkovi i všetkých plôch, s ktorými prídu do kontaktu každú hodinu,” dodala hovorkyňa.

Manažér veľkopredajne nábytku Jerguš Holeczy, Bratislava: Do práce sa vráti 700 zamestnancov

Marketingový manažér Möbelixu Jerguš Holeczy tvrdí, že v stredu sú schopní otvoriť. „Kľúčová je v obchodoch, ako sme, my frekvencia návštevnosti. U nás je napríklad podmienka jeden návštevník na 25 m2 úplne bez problémov dodržateľná,“ hovorí manažér. „Už teraz dokonca máme merače, ktoré regulujú počet návštevníkov. Keď sa prekročí, vedúci upozorní zákazníkov, aby počkali, presne tak, ako je to stále v potravinách. Čo sa týka našich 700 zamestnancov, už sa tešia do práce, my sme pre nich pripravili akési štartovacie balíky s vitamínmi, samozrejmé sú hygienické potreby a ochranné prostriedky.

Majiteľ penziónu Imrich Šoltés, Košice: Stravu budeme podávať balenú

Prvých hostí po dlhom čase očakávajú aj v Penzióne Plaza v centre Košíc. Podľa slov majiteľa Imricha Šoltésa celé zariadenie pripravujú na otvorenie. „Pôjdeme presne podľa nariadení vlády a pre hostí budú zabezpečené všetky bezpečnostné a hygienické požiadavky,“ uviedol Šoltés. Ako prezradil, ich penzión je vyhľadávaný aj zahraničnými hosťami, no aktuálne neevidujú žiadnych záujemcov o ubytovanie z cudziny.

Očakávajú skôr ľudí, ktorí musia pracovne cestovať po Slovensku. Keďže reštaurácie nesmú byť otvorené, aj oni prešli na podávanie balených obedov. „Stravu budeme vedieť zabezpečiť aj pre našich hostí. Raňajky či obedy im budeme pripravovať každému osobitne - formou balených jedál,“ prezradil majiteľ.