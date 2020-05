Hrozivá predpoveď bývalého pretekára Petra Velitsa: Cyklistov mi je ľúto, sezóna je stratená

Šetrí optimizmom! Bývalý pretekár Peter Velits (35) sa snaží na veci pozerať vždy pragmaticky a triezvo.

Inak to nie je ani v prípade koronakrízy. Cyklistická sezóna je podľa neho viac-menej stratená. Ako športový dôchodca je rád, že si tým nemusí prechádzať. Paradoxne v podnikaní prežíva jeden z najlepších rokov.

Trojnásobný majster sveta v tímovej časovke nevidí budúcnosť vôbec ružovo. „Profesionálna cyklistika koronou veľmi utrpela. Model fungovania v našom športe nebol dobre nastavený ani pred krízou. Dá sa povedať, že bol jeden z najhorších. Na otázku, čo bude ďalej, zrejme nemajú odpoveď ani tí najvyššie postavení ľudia v cyklistike. Tímy sú závislé od sponzorov - firiem. Tým, že sa firmy dostali do ekonomických problémov, budú obmedzovať výdavky. Práve sponzorovanie cyklistických tímov bude jednou z prvých vecí, ktoré vyškrtnú. Situácia je zlá a bude len horšia,“ uviedol Velits pre Nový Čas a v hrozivej predpovedi pokračoval.

„Čo sa týka tejto sezóny, je už viac-menej stratená. Aj keby sa išli tento rok preteky Tour de France, tak budú poznačené koronou. Ani víťaz by si to zrejme neužil tak ako za normálnych okolností. Áno, síce by vyhral, ale všetci by vedeli, že to bolo iné. Výhodou však je, že pretekári sú na tom rovnako. Z pohľadu slovenského fanúšika by bolo horšie, keby sa napríklad Peter Sagan zranil a prišiel by o sezónu. Takto všetci spoločne stratili rok rovnako. Už teraz ide len o to, ako sa s tým kto vyrovná. Niekoho to poznačí negatívne, niekto iný sa môže zasa vrátiť silnejší,“ dodal Velits, ktorý ukončil profesionálnu kariéru v roku 2016 a dnes spolu s bratom Martinom podniká.

„Celá táto kríza musí byť náročná na psychiku športovcov. Určite im nezávidím. Stále sa pripravujete, ale vlastne neviete na čo. Je ťažké potom zostať motivovaný. Úprimne som rád, že tieto veci už nemusím absolvovať. Čo sa týka mňa, naša firma prežíva momentálne jeden z najlepších rokov. Paradoxne nám toto v podnikaní „pomohlo“. Ľudia chcú byť fit a venujú sa športom, aj cyklistike. Kamenné obchody zavreli, čo onlajnu pomohlo. Určite by som bol však rád, keby sa veci vrátili do normálu,“ uzavrel Velits.