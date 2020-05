Notebook bojovníka Islamského štátu odhalil odporné tajomstvo: Kam odhadzovali mŕtve telá

Organizácia Human Rights Watch (HRW) v pondelok vyzvala na vyšetrovanie týkajúce sa veľkej rokliny na severe Sýrie, ktorá bola niekoľko rokov používaná ako miesto na odhadzovanie mŕtvych tiel.

Informovala o tom tlačová agentúra AFP. Päťdesiat metrov hlbokú roklinu nachádzajúcu sa v púštnej oblasti provincie Rakka kedysi ovládala extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Tá vládla v samozvanom "kalifáte", rozkladajúcom sa na obrovských dobytých územiach Sýrie a Iraku.

HRW preskúmala spomínané miesto po tom, čo ho koncom roka 2017 od džihádistov vybojovali sily vedené Kurdmi. HRW našla v rokline mŕtve telá, ktoré sa tam dostali za vlády IS, ale aj po nej. "Roklina al-Húta, kedysi nádherné prírodné miesto, sa stala miestom hrôzy a odplaty," povedala Sara Kajjalí, sýrska bádateľka z HRW.

Roklina, ktorej dno nie je z okraja ani vidieť, mala v tejto oblasti vždy takmer mystickú povesť, ale bola aj obľúbeným oddychovým miestom pre obyvateľov, kam chodili na rodinné pikniky. "Odhaliť, čo sa tam stalo, a aj v prípade ostatných masových hrobov v Sýrii, je rozhodujúce pre to, aby sme zistili, čo sa presne stalo tisícom ľudí popravených Islamským štátom. Páchateľov potom treba postaviť pred spravodlivosť," vysvetlila Kajjalí.

Oblasť okolo rokliny al-Húta v súčasnosti kontrolujú sýrski povstalci podporovaní Tureckom. Nie je známe, koľko tiel bolo odhodených do rokliny, jedného z vyše 20 masových hrobov nájdených v oblastiach, kedysi kontrolovaných Islamským štátom. HRW uviedla, že existencia tohto otvoreného masového hrobu vyšla najavo, keď bojovník IS odniesol svoj laptop do opravy v meste Tal Abjad.

Pracovník v tejto predajni s opravou chcel odhaliť zločiny IS a tak skopíroval obsah laptopu, v ktorom sa nachádzalo aj video zachytávajúce džihádistov hádžucich telá do rokliny. HRW podnikla let dronu nad roklinou a spozorovala niekoľko tiel plávajúcich vo vode, ktorá zapĺňala najhlbšiu časť rokliny. "Na základe štádia rozkladu možno povedať, že tieto telá tam boli hodené dávno po tom, čo z oblasti odišiel IS. Totožnosť týchto obetí a príčina ich smrti sú stále neznáme," uviedla organizácia HRW. Podobná úžina známa ako al-Chafsa v severnom Iraku podľa predpokladov tiež obsahuje telá mnohých obetí Islamského štátu. HRW upozornila, že aj toto miesto musí byť dôkladne preskúmané a vyšetrené.