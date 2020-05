Obľúbenec národa, profesor Krčméry, posiela Slovákom smutný odkaz: Správa, ktorá vás nepoteší!

Splnil to, čo už dlhšie avizoval. Profesor Vladimír Krčméry (59) sa posledné týždne zapísal do očí verejnosti ako odborník v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Jeho slová hltali státisíce Slovákov a na jeho postoj sa spoliehal aj premiér Igor Matovič (46). Krčméryho si totiž povolal do krízového štabu, kde sa radili o tom, ako poraziť koronavírus. Krčméry teraz ohlásil, že zo štábu sa sťahuje. Odborník na tropickú medicínu a rektor vysokej školy má veľké skúsenosti s pandémiami, ktoré zasiahli svet za posledné desťročia.

Sám ich pomáhal riešiť v rôznych krajinách, ktoré s nimi v minulosti bojovali. Jeho názor sa tak stal dôležitým aj na Slovensku v permamentnom krízovom štábe, ktorý zriadil Matovič. Po takmer dvoch mesiacoch sa však Krčméry rozhodol podľa Denníka N stiahnuť zo zdravotných dôvodov, o čom mal minulý týždeň informovať aj ostatných členov. O tom, že sa už nebude podieľať na práci v štábe však špekuloval už skôr.

„Cítim sa unavený. Najviac sa teším na dôchodok, o dva mesiace môžem ísť do dôchodku a taktiež končím v krízovom štábe postupne. Krízový štáb končí, keď končí kríza, teda v priebehu dvoch-troch mesiacov skončíme v krízovom štábe. To bude úžasné, že človek bude môcť ísť pokojne do dôchodku a troška zhodnotiť svoj život,“ opisoval Krčméry pred pár dňami v rozhovore pre denník SME. Oficiálny koniec však zrejme prišiel o niečo skôr.

O vyjadrenie sme chceli požiadať aj samotného Krčméryho, no v nedeľu nezdvíhal telefón. S prácou pre zdravotníctvo však prestať neplánuje. „Budem sa viac venovať našim doktorom, čo idú do trópov. My túto epidémiu zvládneme, ale nás čakajú epidémie v treťom svete, obrovské dlhoročné. Teším sa, že budem môcť časť svojho života venovať príprave mladých doktorov,“ uzavrel Krčméry.

On sám sa preslávil už na začiatku koronakrízy, keď ako jeden z prvých upozorňoval a apeloval na urýchlené uzavretie hraníc a volal po ráznych opatreniach. „Niektoré, ako napr. obmedzenie letov, mohli prísť o víkend skôr. Cestovanie lietadlom je najrizikovejšie. Úplne stačí jeden, aby nakazil celý stroj, lebo celé hodiny tam cirkuluje ten istý vzduch. Keď idete autobusom, vlakom, autom alebo stopom, tak vtedy je riziko oveľa menšie. Neskoro prišiel aj zákaz masových športových podujatí. Najmä čo sa týka hokeja, ktorý je vysoko rizikový, pretože máte tisíce ľudí, ktorí prejavujú svoju radosť, ale, žiaľ, vysoko infekčným spôsobom,“ hovoril Krčméry pri začiatku pandémie.

Jasno mal aj v tom, prečo tomu tak bolo. „Sme národ, ktorý miluje peniaze a vyčíňanie vírusu by malo neblahý vplyv na ekonomiku. Teda sa krátko zľaknime, než aby sme sa dlho báli. Myslím, že príde druhá vlna. Ale príde aj iná epidémia, lebo je globálne otepľovanie. Treba sa pripraviť, lebo sme si zničili planétu. Sú to logické následky,“ povedal profesor. V posledných týždňoch bol zase za postupné spúšťanie bežného života na čele so školami. Jeho volanie však zostalo nevypočuté a epidemiológovia sa nezhodli na tom, aby deti už išli do škôl.

Jeho nebojácnosť z neho robí veľkého človeka

Robert Mistrík, člen permanentného krízového štábu

- Pán profesor už pred časom avizoval, že sa stiahne z krízového štábu a pôjde na zaslúžený dôchodok. Veľmi sme sa zblížili a aj keď nie vo všetkom sme spolu súhlasili, nesmierne si ho vážim ako človeka aj ako odborníka. Jeho obetavosť pre iných, jeho láskavé slová a jeho nebojácnosť vyjadrovať aj nepopulárne myšlienky z neho robia veľkého človeka. Bol vždy ochotný pomôcť a preto viem, že nám nikdy neodmietne prosbu o dobrú radu alebo odborný názor. Aj keď odíde z krízového štábu, budeme stále v kontakte.