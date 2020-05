Zatiaľ čo Spojené štáty sužuje pandémia, šéf UFC sa teší z návratu súbojov: Späť do práce, Amerika!

Šéf najväčšej MMA organizácie na svete, Dana White (50), je nadšený z toho, že súboje UFC sa znova vracajú.

Zápas medzi Tonym Fergusonom a Justinom Gaethjem o titul v ľahkej váhe by sa mal uskutočniť 9. mája v americkom Jacksonville (štát Florida). Pôvodne sa mal proti Fergusonovi postaviť ruský bojovník Khabib Nurmagomedov v New Yorku, no stretnutie bolo kvôli koronakríze vyčínajúcej v tomto štáte zrušené. Nurmagomedov uviazol v rodnej krajine a tak ho mal nahradiť Američan Gaethje. Súboj mal prebiehať na súkromnom ostrove, no aj tento plán Whiteovi nevyšiel a udalosť musel zrušiť.

Teraz sa však zdá, že UFC 249 by sa malo konečne uskutočniť. White sa o svoju radosť podelil na twitteri: "UFC bude prvou športovou udalosťou, ktorá sa vráti. Bude to 9., 13. a 16. mája v Jacksonville. Už sa teším, ako sa k nám pripojí zvyšok športového sveta. Spať do práce, Amerika! Už žiadne ďalšie rušenie!," nechal sa počuť White.

Podľa webu Daily Mail bol 50-ročný White údajne členom skupiny športových šéfov, ktorí rokovali s prezidentom Trumpom o možnosti bezpečného návratu k akcii uprostred pandémie koronavírusu.

V Spojených štátoch amerických momentálne evidujú takmer 1 140 000 prípadov nákazy koronavírusom, z toho takmer 66 tisíc zomrelo, čo je najviac spomedzi všetkých krajín na svete.