Nočná mora každého futbalistu: Do treniek si to pustil priamo počas zápasu!

Je to takmer tridsať rokov od futbalových MS 1990. Tie sa konali v Taliansku. Pri tejto príležitosti si na nepríjemný zážitok zaspomínala aj anglická legenda Gary Lineker (59).

Ten si počas zápasu s Írskom (1:1) ľudovo povedané naložil do treniek.

„Noc pred zápasom som mal črevné problémy, no nikomu som nič nepovedal. Bál som sa totižto o miesto v základnej zostave a zároveň som chcel hrať. V jednom zo súbojov, keď som chcel pomôcť obráncom som sa šmykol a zostal sedieť na zemi,“ porozprával o nepríjemnom zážitku Gary Lineker.



„V tom mi to ušlo a katastrofa bola na svete. Milióny fanúšikov pri televízoroch a desiatky tisíc priamo na štadióne. Jedno šťastie, že sme mali tmavé kraťasy. Po tom, ako sa to stalo som začal šúchať zadkom o trávnik ako taký pes,“ povedal Gary s dávkou humoru a nadhľadu.



Ak ste si mysleli, že Gary okamžite striedal, ste na omyle. S plnými trenkami hral ďalej, hoci sa jeho výkon podpísal pod tento incident. Po nepresvedčivom výkone ho tréner stiahol sedem minút pred koncom z ihriska. Ani po tomto však nenasledoval jeho odchod do útrob štadióna, ideálne do sprchy. Namieril si to na striedačku.



„Prišiel som ku striedačke a všetci naokolo sa rozutekali, tak veľmi to smrdelo.“