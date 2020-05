Primátori z pohraničných oblastí: Obmedzenie cezhraničného styku roztrhlo rodiny

Obmedzenia na hraniciach v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu spôsobujú problémy mnohým ľuďom v prihraničných oblastiach.

Medzi nich patria aj viacerí príslušníci maďarskej menšiny, ktorí sú izolovaní od svojich príbuzných žijúcich v Maďarsku. Pre TASR to potvrdili primátor Komárna Béla Keszegh a primátor Štúrova Eugen Szabó.

"Dostávame veľmi veľa otázok v súvislosti so situáciou na hranici. Nielen od pendlerov, ale aj bežných ľudí, ktorí sú z dôvodu uzavretej hranice oddelení od svojich rodinných príslušníkov, neraz od svojich manželov, manželiek, ba dokonca detí. V niekoľkých prípadoch museli zrušiť aj svadbu, lebo ženícha či nevestu nepustili na druhú stranu," povedal pre TASR primátor Komárna Keszegh. Aj primátor Štúrova Szabó potvrdil, že mnoho rodín sa ocitlo v ťažkej situácii. "Po uvoľnení opatrení by sa situácia určite zlepšila, takže rozhodne podporujem akékoľvek zmiernenie," doplnil.

Úrad vlády (ÚV) SR na otázku TASR, či vláda plánuje v blízkej budúcnosti ďalšie uvoľňovanie opatrení na hraniciach v prospech tých, ktorí majú príbuzných v susedných krajinách, odpovedal, že podľa odborníkov z permanentného krízového štábu druhá vlna epidémie hrozí najmä zanesením zo zahraničia.

"Preto krízový štáb venuje mimoriadnu pozornosť vývoju epidémie v susedných krajinách. Ak vývoj bude priaznivý, odporučí opatrenia na uvoľňovanie cezhraničného styku. Všetko záleží od vývoja situácie. Rozumieme ľuďom, že im chýba kontakt s niektorými blízkymi ľuďmi, ale jednoducho povedané, dnes sa nestretávame, aby sme sa všetci mohli stretnúť v zdraví, keď epidémiu úspešne zvládneme," píše sa v stanovisku, ktoré TASR poskytol tlačový a informačný odbor ÚV SR.

Napriek tomu, že prekročením hraníc sa môže zvýšiť riziko nákazy, primátor Komárna vidí šancu na ďalšie uvoľnenie opatrení v súvislosti s cezhraničným stykom. Konečné slovo však podľa jeho slov bude mať hlavný hygienik. "Cez Úniu miest Slovenska som žiadal predsedu ústredného krízového štábu, aby pred prijatím rozhodnutí mali dotknuté samosprávy možnosť vyjadriť sa. Tým by sa dalo predísť viacerým problémom," uzavrel Keszegh.

Na problém upozorňuje aj Orsolya Dala, iniciátorka online petície, v ktorej žiada umožniť cezhraničný pohyb obyvateľov pre styk s rodinnými príslušníkmi. "V podstate by sa na nich vzťahovalo to isté ako na pendlerov. Po prekročení hranice nemôžu opustiť vozidlo, môžu cestovať len na uvedenú adresu. Chceme však požiadať o výnimku z povinnej karantény, lebo to by ohrozilo naše živobytie, starostlivosť o domácnosť," píše sa v petícii, adresovanej premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO). Iniciátorka podľa vlastných slov zaslala podnet na elektronickú adresu predsedu vlády 28. apríla.