Tínedžer sa nechal potetovať ako známy raper: Keď zistíte, kto tú parádu zacvakal, budete si ťukať po čele

Ruský mladík Vladimír (17) svoju snahu o priblíženie sa svojmu idolu dohnal do naozaj šialených rozmerov.

Je to len niečo viac ako rok odvtedy, čo tínedžer spoznal americkú rapovú superstar Tekashiho69. Vlastným menom Daniel Hernandez (23) sa okrem raketového štartu svojej kariéry a hitmi s ozajstnými esami žánru ako Nicki Minaj či Kanye West preslávil aj dúhovými vlasmi či ťahanicami s úradmi, za ktoré mu v istom momente hrozil až doživotný trest. Okrem nich sú pre neho charakteristické aj tetovania po celom tele no najmä výrazné nápisy na tvári. Práve tie sa Vladimirovi zapáčili viac ako hudobníkove skladby. „Keď som ho videl prvýkrát, bol som v šoku ako si niekto môže také niečo dať spraviť. Po pár týždňoch som však rovnaké chcel aj ja,“ povedal pre web Mirror.

Napriek nesúhlasu matky (ktorá mu všetky aj tak zaplatila) začali teda postupne na jeho tvári pribúdať obrázky a nápisy. „Aj keď nesúhlasí, zaplatila ich lebo vedela, že by som si to dal urobiť aj tak. Povedala, že ak to musí byť, radšej nech si to dám spraviť v tetovacom štúdiu ako niekde načierno,“ uviedol mladík. Dnes je potetovaný rovnako ako jeho idol. Rodina je podľa jeho slov rada vždy, keď si dá tetovanie, ktoré nie je vidieť na prvý pohľad. „Zvykli si, už im to príde normálne,“ dodal.

Keďže sa chce raperovi, ktorý momentálne trávi posledné mesiace svojho trestu v domácom väzení, naozaj priblížiť, uvažuje nad začiatkom hudobnej kariéry. Ako to však u snov pubertiakov býva, najprv musí dokončiť školu. „Predtým som mal vždy skvelé výsledky, no odkedy som sa zmenil je to ťažšie. Školu však dokončím,“ povedal na svoj vek a vzhľad až prekvapivo vyspelo Vladimir.