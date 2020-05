Strastiplná cesta opatrovateľky Sylvie z Rakúska: Napriek výnimke skončila v štátnej karanténe

Cesta domov sa zmenila na nočnú moru! Sylvia (57) z Košíc, ktorá pracuje v Rakúsku ako opatrovateľka, skončila napriek výnimke a negatívnemu testu na COVID-19 v karanténe.

Policajti jej na hranici nariadili strastiplnú púť do štátneho zariadenia. Odtiaľ ju po preplakanej noci však poslali domov. Sylvia sa z celého incidentu a strachu z nákazy psychicky zrútila. Sylvia išla len na svoj 2-týždenný opatrovateľský turnus. V marci však v Európe vypukla pandémia a na 7 týždňov uviazla v spoločnej domácnosti s 98-ročnou pani. Závažnosť situácie si uvedomila už čoskoro, keď jej začali dochádzať lieky na štítnu žľazu.

„Moja lekárka mi napísala mailom správu s odporučením domácej karantény. Pred cestou na Slovensko som si nechala urobiť test na COVID-19 v rakúskom súkromnom laboratóriu,“ povedala Košičanka. Výsledky jej doručili vo štvrtok 23. apríla a spolu s kamarátkou, ktorá si urobila test v rakúskej nemocnici, sa vybrali domov. O dva dni neskôr, v piatok, však na rakúsko-slovenskej hranici pri kontrole slovenskými policajtmi nastal problém a začala sa jej najhoršia nočná mora.

Poslali ju do karantény Otvoriť galériu Zdroj: ash

Na hraniciach ukázala vedúcemu policajtovi doklad o tom, že nie je chorá, no jemu sa to nepozdávalo a poslali ju do štátnej karantény. „Skoro som sa zrútila. Celé týždne som bola v izolácii, mala som negatívny test starý dva dni a musela som ísť na miesto, kde som sa mohla nakaziť,“ opísala skľučujúce pocity. Jej kamarátku, ktorá mala taktiež odporučenie od lekárky na domácu karanténu a test zo štátnej rakúskej nemocnice, policajti poslali domov. V policajnom konvoji sa v osobnom aute vydala na cestu do štátneho zariadenia v Tatranskej Lomnici.

Cesta cez celé Slovensko

Pred zariadením ministerstva financií ich čakali traja páni v bielych oblekoch. Sylvia však odmietala vystúpiť z auta. Nakoniec, pod garanciou toho, že bude na izbe sama, sa po polnoci ubytovala. Po prebdenej noci v sobotu ráno hneď kontaktovala rodinu i vedenie zariadenia. „Začala som byť zúfalá, plakala som a bola by som už pomaly aj ochotná vyskočiť z okna, aby si kompetentní uvedomili, čo sa deje. Ešte v nočných hodinách som telefonovala s popradskou hygieničkou, nebyť jej pochopenia a následných krokov, mohol sa tento prípad skončiť tragicky,“ priznala Košičanka. Onedlho jej zavolala riaditeľka zariadenia a oznámila, že tam nemá čo hľadať, nech sa zbalí a môže ísť domov.

Čo na udalosť hovorí polícia?

Veronika Martiniaková, hovorkyňa KR PZ Bratislava

- K vami zaslaným potvrdeniam nie sme kompetentní sa vyjadriť, nakoľko Policajný zbor SR striktne koná na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva zo dňa 24. 4. 2020. Z tohto opatrenia jasne vyplýva, že predloženie negatívneho testu na ochorenie COVID-19 nie je jedinou podmienkou na to, aby osobe nebola nariadená izolácia v zariadení určenom štátom.

Protest na hraniciach Otvoriť galériu Protest na hraniciach Zdroj: tv joj

Od 1. mája pre opatrovateľky nebude povinná štátna karanténa. Na prekročenie slovenských hraníc budú potrebovať negatívny test, ktorý nemôže byť starší než štyri dni. Výnimky sa týkajú zdravotníkov a opatrovateliek, ktorí pracujú len v niektorých regiónoch Česka a Rakúska a to v Juhomoravskom, Zlínskom, Moravsko-sliezskom, Olomouckom kraji a v spolkových krajinách Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland.