Wizz Air zatiaľ nespúšťa lety na Slovensko: Pozastavenie predĺžené o dva týždne

Letecká spoločnosť Wizz Air pokračuje v pozastavení letov na Slovensko a zo Slovenska. Ako aerolínie v piatok informovali, lety zostanú pozastavené do 14. mája v dôsledku predĺženia existujúcich cestovných obmedzení, ktoré oznámili slovenské úrady.

"Cestujúci s rezerváciami leteniek, ktorých sa týka táto zmena, budú automaticky informovaní prostredníctvom e-mailu," informoval Wizz Air. Ak zákazníci vykonali rezerváciu priamo na portáli alebo cez mobilnú aplikáciu leteckej spoločnosti, tá automaticky na ich účet zákazníka pripíše sumu vo výške 120 % pôvodného cestovného. Tu môžu využiť v najbližších 24 mesiacoch na nákup produktov a služieb dopravcu.

"Cestujúci sa môže rozhodnúť pre vrátenie peňazí. Tento úkon však bude trvať dlhšie. Cestujúci bude informovaný v samostatnom e-maili o ďalších krokoch v súvislosti s bankovým prevodom alebo prevodom na platobnú kartu," priblížil Wizz Air. V takom prípade budú mať zákazníci nárok iba na 100 % pôvodného cestovného. "Cestujúci, ktorí uskutočnili rezerváciu prostredníctvom cestovných kancelárií, vrátane online cestovných kancelárií, by sa mali skontaktovať so spoločnosťou, od ktorej si zakúpili cestovné lístky," dodal Wizz Air.

Spoločnosť cestujúcim odporúča, aby sa skontaktovali so zodpovednými úradmi pre presné podrobnosti o cestovných obmedzeniach. Zároveň pripomína všetkým cestujúcim, že je ich zodpovednosťou oboznámiť sa s podmienkami cestovania v krajine príchodu. Wizz Air prevádzkuje z Bratislavy šesť pravidelných liniek do Londýna - Lutonu, Skopje, Sofie, Kyjeva (letisko Žuljany), Ľvova a Odesy. Z Košíc a Popradu zabezpečuje letecké spojenie do Londýna - Lutonu.