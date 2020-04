Prednostné nákupy seniorov riešia aj v Česku: Zavedené hodiny môžu platiť až do júna

Nákupná doba vyhradená pre seniorov, teda 08:00 až 10:00, bude napriek postupnému uvoľňovaniu vládnych reštrikcií platiť ďalej. O zrušení by sa mohlo hovoriť až na začiatku júna. Zatiaľ je treba túto rizikovú skupinu vrátane hendikepovaných chrániť.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii po rokovaní vlády to uviedol minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO). Mimoriadne opatrenia ministerstva zdravotníctva z 23. marca stanovili, že do maloobchodných predajní potravín, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogistického tovaru, s predajnou plochou nad 500 metrov štvorcových, majú od 08:00 do 10:00 povolený vstup len ľudia nad 65 rokov, vrátane sprievodu, držitelia preukazov ZŤP/P nad 50 rokov, tiež so sprievodom a pracovníci opatrovateľských služieb.

Predajne menšie ako 500 metrov štvorcových musia zákazníkov spadajúcich do rizikovej skupiny obslúžiť prednostne. Vojtěch vo štvrtok uviedol, že nenastala chvíľa, kedy by sa dalo rokovať o uvoľnení tohto nariadenia, rovnako ako o zrušení zákazu návštev v domovoch seniorov. "O uvoľnovaní týchto opatrení sa môžeme baviť niekedy až povedzme na začiatku júna, podľa vývoja situácie," povedal.

Vláda na začiatku núdzového stavu nákupnú dobu pre seniorov trikrát zmenila, najprv platila medzi 10:00 a 12:00 v predajniach potravín, drogériách a lekárňach. Po prvom dni účinnosti ale kabinet hodiny posunul na dobu medzi 07:00 a 09:00, obmedzenia sa tiež prestali týkať lekární. Okrem majiteľov a zamestnancov prevádzok zahrnuli opatrenia novo držiteľov preukazov pre osoby so zdravotným postihnutím a zamestnancov opatrovateľských služieb.

Chorobe covid-19, ktorú nový typ koronavírusu spôsobuje, podľa dát ministerstva zdravotníctva v Českej republike podľahlo 235 ľudí, z toho vo vekovej skupine 65 až 74 rokov 47 nakazených, v skupine 75 až 84 rokov 85 ľudí a nad 85 rokov 77 pacientov.