Srší z nej radosť, energia a nevzdáva to ani v najťažších chvíľach. Speváčka Marcela Mollnárová je akčná žena a inak tomu nie je ani počas karantény. Energická speváčka trávi čas vo svojom dome so záhradou neďaleko Bratislavy, v ktorom si však užíva nie len oddych, no dokáže si aj vyhrnúť rukávy. Okrem práce na záhrade sa totiž pustila do písania novej knihy a vrhla sa aj do cvičenia jógy. V nej našla duševnú rovnováhu a pokoj, o čom svedčia aj jej slová, ktoré stoja za zamyslenie!