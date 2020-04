Chandlerovi z Priateľov karanténa neprospieva: Z najnovších fotiek herca vám bude do plaču

Prvýkrát po šiestich mesiacoch sa v uliciach Los Angeles objavil Matthew Perry (50). Herca by sme už ani nespoznali.

Od čias účinkovania v obľúbenom seriáli Priatelia sa Matthew poriadne zmenil, na tvári má strnisko a jeho vlasy sú šedivé, informuje The Sun. Na verejnosti sa často neobjavuje, no teraz sa ukázal v nezastrčenom čiernom tričku, modrej košeli, voľných čiernych teplákoch a zelených teniskách.

Matthew Perry nie je v karanténe sám, izoluje sa aj s kamarátmi a blízkymi členmi tímu. Tí dohliadajú na to, aby ostal triezvym po rokoch boja s alkoholom a drogami. Jeho priateľka Molly Hurwitz (29) podľa všetkého nie je v karanténe s ním.

Hoci už dva roky tvoria pár, ich vzťah sa prevalil až začiatkom tohto roka po tom, ako mu Molly na Instagrame popriala k Valentínu. Ešte predtým, ako s ňou začal randiť, mal známy herec hľadať lásku na celebritnej zoznamke Raya. V Molly našiel podľa vlastných slov oporu.

Matthew s kamarátmi sa ani v karanténe nenudia. Hrajú sa spolu s Lego repliku Priateľov, varia, pozerajú filmy. No 17. apríla aj naňho doľahla ťažoba ochranných opatrení. Na Instagrame sa zveril svojim 6,7 miliónom fanúšikom: "Prečo je dnešok extrémne ťažký?" Tí ho zahrnuli množstvom správ, kde mu vyjadrili podporu.

Minulý mesiac sa malo začať s natáčaním špeciálneho dielu Priateľov po 16 rokoch. Každý zo šiestich hviezd sitkomu mal za účinkovanie v tomto dieli zinkasovať od 2,5 do 3 miliónov dolárov (2 306 925 - 2 768 310 eur). Nakoniec sa ale kvôli pandémii muselo natáčanie presunúť pravdepodobne na ďalší rok. "Bolo náročné zaistiť, aby všetci mohli natáčať v marci, a bude ťažké nájsť nejaký ďalší vhodný termín," uviedol istý zdroj pre The Sun.

Perry sa na televíznych obrazovkách neobjavil od skončenia seriálu Odd Couple pred tromi rokmi. Už dlho zvádza boj so svojími démonmi. Len počas natáčania Priateľov bol dvakrát na liečení, prvýkrát v roku 1997, keď bojoval so závislosťou na liekoch, a druhýkrát v roku 2000, keď bojoval s alkoholom. "Možno to pôsobilo tak, že som mal všetko. V skutočnosti som bol ale veľmi osamelý, pretože som trpel alkoholizmom," povedal herec.