Bodyguard Brada Pitta prehovoril o jeho manželstvách s Jennifer a Angelinou: Ktorá ho milovala viac!

Život píše zaujímavé príbehy. Herci Brad Pitt a Jennifer Aniston boli manželmi päť rokov.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Pred pätnástimi rokmi však prišla milostná dráma, ktorú sledoval celý svet. Hollywoodsky fešák sa zamiloval do hereckej kolegyne Angeliny Jolie, s ktorou nakrúcal film Pán a pani Smithovci. V roku 2005 Brad a Jennifer oznámili rozchod. Brad bol s Angelinou oficiálne zosobášený len dva roky (2014-2016), no ich dlhoročný vzťah sprevádzala spoločná výchova detí - troch biologických a troch adoptovaných. Ani tento vzťah však Pittovi nevydržal.

Po rokoch si Brad opäť našiel cestu k exmanželke Jennifer a majú skvelý vzťah. Mnoho fanúšikov vo vytržení dúfa, že sa dokonca dajú zase dokopy. Portál Mirorr pri tejto príležitosti pripomína svedectvo Bradovho osobného bodyguarda, ktorý mal možnosť z tesnej blízkosti hercove manželstvá.

Kris Herzog tvrdí, že Brad bol s Jennifer naozaj šťastný. ,,Nikdy som nepočul, že by sa hádali. Neboli žiadne klebety o nevere. Nič zlé sa medzi nimi neudialo, kým Brad nestretol Angelinu Jolie,“ opísal pre austrálsky portál Yahoo! Lifestyle v roku 2016. ,,Naozaj ho milovala celým svojím srdcom. Neverím, že by vôbec pozrela na iného chlapa, kým boli spolu. Dala by mu svoj život.“

Vzťah herca s Angelinou Jolie bol diametrálne odlišný. ,,S Angelinou to bol iný druh vzťahu. Angeline šlo hlavne o to, aby boli vnímaní ako najsilnejší celebritný pár sveta,“ skonštatoval Herzog.