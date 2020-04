Na Moravcovú si spomenuli v zámorí: Trpkých osem stotín sekundy zo Sydney!

Opäť jej to pripomenuli! Legendárna slovenská plavkyňa Martina Moravcová (44) sa ocitla v rebríčku portálu swimswan.com, kde nikdy netúžila byť.

Fotogaléria 15 fotiek v galérii

Realita je však taká, že tam patrí. Aj ona je jednou z plaveckých megahviezd, ktorým chýba v bohatej medailovej zbierke zlato spod piatich kruhov. Rodáčka z Piešťan mala k nemu najbližšie v Sydney 2000, kde ju od neho delilo na krauliarskej dvojstovke osem stotín sekundy. „Trpkých osem stotín,“ okomentovala to už neraz Martina.

„Super, teším sa,“ okomentovala pre denník Šport najčerstvejší rebríček, v ktorom sa jej meno objavilo. Päťnásobná olympionička si v zámorí, kde striedavo žije, pripomenula dve striebra z OH v Sydney 2000. Tam na zlato siahala dvakrát: o prvé na 100 m mot. ju pripravila svetovým rekordom Holanďanka Inge de Bruijnová a o druhé na 200 m kraul Austrálčanka Susie O’Neillová už o spomínaných osem stotín!

Óda na Slovenku

Odborníci špecializovaného portálu pri mene Martiny Moravcovej pripomenuli, že je dvojnásobnou víťazkou Svetového pohára (2002, 2004) a až do príchodu Maďarky Hosszúovej na scénu bola jedinou ženou s viac ako 100 víťazstvami v SP (105). „Moravcová vybojovala spolu 68 medailí v súčte olympiád, majstrovstiev sveta a Európy. A to bez výhody kovov zo štafety, keďže Slovensko v nich nemalo hlavné slovo,“ zložili jej poklonu zostavovatelia rebríčka.

Večná škoda

Sama Martina o dvoch kovoch zo Sydney hovorí, že sú jej najväčším úspechom i trpkou spomienkou. „Po druhom striebre som chcela byť prvá. A to som vtedy ešte nevedela, že už nikdy nebudem tak blízko zlata,“ spomína dnes mama na plný úväzok na zápolenia spred takmer dvoch desaťročí. Pritom do Austrálie necestovala s veľkými plánmi. Rok pred touto olympiádou mala zdravotné problémy so štítnou žľazou. „V apríli som zaplávala jeden zo svetových rekordov a v júni som nevedela vstať z postele... Nasledoval trojmesačný výpadok... Choroba ma však nakopla v decembri, zhruba po dvoch mesiacoch prípravy som získala medaily na ME v krátkom bazéne. Vtedy som vedela, že je to dobré. Ale nevedela som, čo mám od seba v Sydney čakať...,“ dodala Martina, ktorej teraz za veľkou mlákou robia spoločnosť aj rodičia. „Naši prišli pozrieť vnúčatá. Mali sme ísť na výlet do Mexika počas jarných prázdnin, no koronavírusová pandémia ich prikovala v Dallase," dodala ešte.

Plavkyne bez zlata z OH

1. Franziska van Almsicková (Nem.)

2. Katie Hoffová (USA)

3. Ragnhil Hvegerová (Dán.)

4. MARTINA MORAVCOVÁ (SR)

5. Cynthia Woodheadová (USA)

6. Karen Muirová (JAR)

7. Therese Alshammerová (Švéd.)

8. Kate Zieglerová (USA)

9. Antje Buschschulteová (NDR)

10. Margaret Hölzerová (USA)

MARTINA MORAVCOVÁ

- narodila sa 16. januára 1976 v Piešťanoch

- prvú olympiádu absolvovala v Barcelone 1992 ešte vo farbách Československa ako 16 ročná

- naj úspech: v Sydney 2000 získala dve strieborné medaily na 200 m v. sp. a 100 m mot.

- štartovala na piatich letných OH

- na vrcholných podujatiach získala 68 medailí

- prekonala 3 svetové, 17 európskych a 207 slovenských rekordov

- žije striedavo na Slovensku a v USA - jej manžel Martin má právnickú kanceláriu, zameranú na imigračné právo a deviaty rok je aj slovenským honorárnym konzulom pre Texas

- má dcéru Karolínu (8) a syna Michala (4)