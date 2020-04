Strelecká hviezda Danka Barteková doháňa zameškané: Bude z nej doktorka?

Učí sa naplno! Slovenská strelkyňa Danka Barteková (35) privítala opäť si zatrénovať na strelnici, no neľutuje ani voľnejší čas počas protiepidemiologických opatrení. Ten strávila domácou prípravou i doháňaním študijných restov!

Barteková je doktorandkou na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. „Pustila som sa do dizertačnej práce, ktorú si tlačím pred sebou už niekoľko rokov, a tento čas mi skvele zapasoval do poslednej možnosti ju dokončiť a obhájiť,“ uviedla v rozhovore pre portál olympic.sk. Smoliar Vlček musí s ortézou vydržať ešte mesiac: Kedy chystá návrat do kajaku? Popri školských povinnostiach však nezanedbávala ani športovú prípravu, hoci v obmedzených podmienkach. „Vcelku ma to bavilo, je naozaj zábavné byť tvorcom netradičných tréningov. Zrazu zistíte, ako sa viete zničiť aj vlastnou hmotnosťou. Denne som k tomu ‚sušila‘, to je suchý tréning, nahadzovanie zbrane na rýchlosť a presnosť do ramena. Tieto pohyby sú pre strelcov kľúčové. Jemnú motoriku bolo treba trénovať denne,“ pokračovala Barteková, ktorej uvoľnenie opatrení umožnilo návrat na strelnicu. „Prvé tréningy boli skvelé, výsledkovo aj pocitovo. Teraz však začínam vidieť chyby, ktoré mi dlhé obdobie bez výstrelu spôsobilo,“ uzavrela bronzová medailistka z hier v Londýne.

Tréneri sú v poriadku

Súčasťou Bartekovej tímu sú traja tréneri, všetci z Talianska. Počas pandémie je s nimi v kontakte na diaľku. „Komunikujeme spolu denne a som nesmierne rada, že sú v poriadku, keďže sú z južnejších oblastí, ktoré nie sú pandémiou tak zasiahnuté. Diaľkový tréning je zábava, denne rozoberáme moje výkony na kondičnej fáze i na strelnici, no už mi reálny tréning s nimi chýba,“ povedala Barteková.