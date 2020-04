Brutalita v USA: Muž vyvraždil 5-člennú rodinu, potom urobil niečo nečakané

Po streľbe v dome na severe amerického mesta Milwaukee policajti našli päť mŕtvych vo veku 14 až 41 rokov. Oznámila to televízia CBS.

Podozrivý, ktorý zrejme policajtov sám privolal, je vo väzbe a zbraň bola zaistená. O motívoch vraždy zatiaľ nie je nič známe, doplnila televízia. Z informácií vyšetrovateľov vyplynulo, že mŕtvi sú členmi jednej rodiny a vrah sa s nimi poznal.

Five people killed in a shooting near 12th and Hadley this morning. @MilwaukeePolice say they received a phone call from a man saying his family was dead. That man was taken into custody. The ages of the deceased are between 14-41. No threat to the public at this time. @CBS58 pic.twitter.com/RS5a6yL2vx — Emily Thornton (@EmilyThorntonTV) April 27, 2020

Okolie miesta streľby polícia uzavrela, nebezpečenstvo obyvateľom mesta podľa policajtov nehrozí. Denník Milwaukee Journal Sentinel napísal, že incident bol pravdepodobne vyvrcholením rodinnej tragédie.