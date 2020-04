Kollár vyzýva seniorov, aby obmedzili cestovanie: Zrušenie vlakov zadarmo sa odkladá

Dočasné pozastavenie bezplatnej železničnej prepravy pre dôchodcov sa zatiaľ odkladá.

Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR a líder Sme rodina Boris Kollár vo videu na sociálnej sieti. Zároveň vyzval seniorov, aby sami obmedzili cestovanie vlakmi.

"Posledné údaje zo železníc hovoria, že okolo 6500 dôchodcov denne využíva vlaky zadarmo," podotkol Kollár. Apeloval na dôchodcov, aby cestovali len v nevyhnutných prípadoch. Keď sa toto číslo zníži, ubezpečil, že určite nebude vydaný záväzný pokyn na dočasné zastavenie bezplatnej železničnej prepravy pre seniorov.

Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) podľa Kollára dostal pokyn z krízového štábu, aby predložil vláde dočasné zrušenie vlakov zadarmo pre seniorov. Platiť to podľa neho malo už od utorka (28. 3.). "Kontaktoval som okamžite pána premiéra, poprosil som ho, aby nám vyšiel v ústrety, aby to ešte nespravili teraz v utorok, presvedčil som ho a bol veľmi ústretový, že to ešte týždeň skúsime natiahnuť," poznamenal Kollár.

Doležal tiež v pondelok skonštatoval, že mnohí dôchodcovia vlaky zadarmo aj v súčasnej situácii využívajú na voľnočasové aktivity a toto opatrenie tak bude na ich ochranu. Dočasným pozastavením bezplatnej železničnej prepravy pre seniorov sa mala zaoberať na jednom z najbližších zasadnutí vláda.