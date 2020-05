Rodičia, na toto nezabúdajte: U detí sa to objavuje čoraz viac a ovplyvní to celý ich život

Za uplynulé tri roky bol na Slovensku zaznamenaný nárast počtu detí s rôznymi deformitami chrbtice a horšie sú na tom deti vo veku 10 až 15 rokov.

Uviedla to hovorkyňa skupiny Agel SK Martina Pavliková s tým, že týmto zdravotným problémom sa vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča venuje oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (FBLR). Podľa hovorkyne chybné držanie tela v detskom veku ovplyvňuje nielen genetický faktor, ale aj vývojový, kam patrí napríklad adolescentný vek, enormný nárast do výšky, obezita či nosenie školskej tašky. Dodáva, že ďalším faktorom je záťažový, ktorý je spôsobený tým, že deti majú príliš málo, alebo naopak príliš veľa pohybu. Ak viacero z týchto faktorov pretrváva, má to negatívny dopad na chrbticu, kĺbny a svalovo-šľachový aparát detí.

Ingrid Dzurňáková, primárka FBLR oddelenia levočskej nemocnice, patriacej do skupiny Agel, vysvetľuje, že po dôkladnom vyšetrení fyziatrom sa deťom stanoví program s procedúrami, ktoré zahŕňajú okrem podávania lavatermu, teda teplého obkladu, masáží aj cvičenia zamerané špeciálne na danú problematiku. Deti a ich rodičia následne absolvujú inštruktáž aj pre domáce cvičenie.

Fyzioterapeut má pre rodičov jednoduché odporúčania. „Dôležité je nabádať deti k napriameniu tela a zvoliť vhodné športové aktivity, ako je plávanie, turistika, jazda na koni, bicyklovanie či beh. Vhodné je tiež zamerať sa na obuv a na náplň školských tašiek,“ dodáva fyzioterapeutka Zuzana Urbanová.