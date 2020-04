Smeráci odhaľujú dianie v strane: Slová Jarjabka povedali o situácii ohľadom Fica a Pellegriniho všetko

Podpredseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Richard Raši považuje za dobré, že Pellegrini je ďalšia veľmi výrazná osobnosť v strane.

K úvahe o možnej zmene na poste predsedu strany a prípadnej kandidatúre Petra Pellegriniho do čela Smeru-SD povedal, že na straníckej pôde bude určite debata aj na túto tému. Poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) uviedol, že k Pellegrinimu sa nebude vyjadrovať. „Osobné ambície teraz musia ísť bokom,“ povedal Blaha.

Poslanec Ľubomír Petrák (Smer-SD) verí, že „všetky kroky, ktoré sa udejú, budú po vzájomnej dohode a bude to kultivovaný vývoj“. Poslanec Dušan Jarjabek (Smer-SD) nevie, či budú na sneme proti sebe kandidovať Fico a Pellegrini. „Bude hlavne záležať na dohovore Fica s Pellegrinim,“ mienil Jarjabek.

Smer-SD zatiaľ nemá stanovený termín snemu. Zvyčajne býva začiatkom decembra. Poslanec Petrák považuje za predčasné teraz hovoriť, že bude nejaký iný snem skôr, na ktorom by riešilo pôsobenie strany v opozícii a „možno personálne otázky“. „Je dva mesiace po voľbách a v čase koronakrízy sa treba zaoberať tým, aby z nej Slovensko vyšlo ako víťaz,“ zdôraznil Petrák. Na otázku, či by mala strana pokračovať na čele s Ficom, odpovedal, že by mala pokračovať jednotne. „Smer-SD je jednotná strana, má dostatok skúseností, aby zvládla aj personálne otázky,“ zhodnotil Petrák.

Podpredseda strany Raši k otázke prípadných personálnych zmien uviedol, že na straníckej bude o tom diskusia, pretože Smer-SD čaká volebný snem. „Najprv si to ale vydiskutujeme vo vnútri strany a vypočujeme si hlasy členskej základne, podporovateľov, kolegov. Považujem ale za dobré, že v Petrovi (Pellegrinim, pozn. SITA) máme v strane ďalšiu veľmi výraznú osobnosť,“ povedal Raši.

Podľa poslanca Blahu sa ľavica musí zomknúť proti pravicovej vláde Igora Matoviča (OĽaNO) a spoločne „bojovať za Slovensko a našich pracujúcich ľudí“. „V Smere reprezentujem vyhranený ľavicový ideový prúd, a preto, samozrejme, budem rád, ak sa Smer posunie doľava. To je vízia Roberta Fica, ktorý má ako predseda strany moju plnú podporu. Nevidím žiadne dôvody robiť ústupky podnikateľským záujmom ani pretvárať Smer na bruselskú slniečkársku sociálnu demokraciu,“ povedal agentúre SITA Blaha.

Zdôraznil, že si dobre pamätá, ako dopadla česká ČSSD, keď sa posunula od Miloša Zemana „akože k modernej sociálnej demokracii“. „Prepadla sa za pár rokov takmer von z parlamentu. Smer-SD potrebuje principiálnu socialistickú a vlasteneckú politiku. V strane máme čistých, mladých, silno ľavicových ľudí, ktorých treba posúvať dopredu. Chápem, že v strane máme aj liberálnejších politikov. Ale Smer je ľavicová strana a posun doprava by bol šialenstvo,“ dodal.

Poslanec Jarjabek označil za kľúčové, aby nedošlo k štiepeniu strany pri voľbe jej vedenia. „Najdôležitejšie je, aby Smer-SD ďalej fungoval ako silná ľavicová strana. Ide o to, aby došlo k dohode,“ zdôraznil Jarjabek. Podľa neho má iné názory Fico, iné Pellegrini. Rovnako nemožno podľa poslanca zabúdať ani na poslanca Blahu, ktorý je tiež „silný hráč“, čo ukázal v predvolebnej kampani. „Každý z nich si musí byť vedomý toho, aby sa Smer-SD neoslabil,“ doplnil Jarjabek.

Smer-SD dosiahol vo februárových parlamentných voľbách podporu 18,29 percenta, čo predstavovalo 527 172 platných hlasov. Pellegrini ako volebný líder získal 413 555 prednostných hlasov. Druhý v poradí, predseda strany Fico, mal 243 463 prednostných hlasov. Krátko po voľbách sa Fico vyjadril, že má jasnú predstavu o Smere-SD ako čisto ľavicovej strane. S touto myšlienkou chce ísť ďalej do akejkoľvek vízie spojenej so Smerom-SD. „Hovorím za seba, chcem viesť ľavicovú stranu,“ vyhlásil Fico. Pellegrini v povolebnej debate v TV Markíza pripustil, že by sa uchádzal o predsednícku funkciu v strane Smer-SD. Povedal, že ak bude dôvera členskej základe a „príde taká situácia v Smere-SD, že sa bude diskutovať o možnej výmene, a takýto súboj alebo nominácia nastane, tak určite nepoviem nie“.