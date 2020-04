Zemetrasenie v Smer-SD! Pellegrini chce nahradiť Fica: Dva likvidačné scenáre strany

Urobil to, o čom sa dlhšie špekulovalo. Volebným výsledkom posilnený podpredseda Smeru Peter Pellegrini (44) otvorene priznal, že chce na čele strany vymeniť Roberta Fica (55).

Argumentuje, že vo voľbách získal viac preferenčných krúžkov ako Fico a je načase urobiť generačnú výmenu. Smer sa podľa neho musí vyrovnať s minulosťou a zbaviť sa nálepky korupčnej strany. Ak chce Smer zostať naďalej silnou stranou, bude musieť prejsť výraznou zmenou. Myslí si to expremiér Peter Pellegrini, ktorý už neskýva svoju ambíciu šéfovať strane. Podľa neho musia v Smere otvoriť tému výmeny Roberta Fica.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Ja určite budem patriť k tým, ktorí sa budú uchádzať o to, že by chceli vtlačiť novú tvár strane,“ vyhlásil Pellegrini a doplnil, že ak k tomu nepríde, bude s ďalšími straníkmi zvažovať iný spôsob, akým zabezpečiť občanom modernejšiu sociálnu politiku. „Je to jasný signál dovnútra Smeru, že je pripravený zo Smeru odísť a stranu oslabiť,“ ozrejmil expremiérovo vyjadrenie politológ Branislav Dolný.

Cíti podporu zvnútra

Pellegrini ďalej tvrdí, že strana musí byť schopná prežiť aj výmenu svojho predsedu. „Demokratická strana nášho typu musí byť schopná prejsť výraznými personálnymi zmenami a musí byť schopná prežiť aj výmenu predsedu,“ povedal expremiér. O budúcnosti Fica na čele strany sa bude rozhodovať na najbližšom pracovnom sneme, na ktorom má strana zhodnotiť aj výsledky volieb.

Podľa Pellegriniho, ktorý vníma podporu nielen voličov, ale aj straníkov, by s ním nemali dlho čakať. „Kuloárne rozhovory potvrdzujú, že aj v rámci strany je veľká časť ľudí, ktorí chápu, alebo cítia, a to nielen v Bratislave, ale aj v regiónoch, že Smer-SD nemôže teraz zastať a bude sa tým musieť veľmi vážne zaoberať,“ vysvetlil Pellegrini.

Súboj krúžkov vyhral

Poukázal aj na preferenčné hlasy vo voľbách a prekrúžkovanie aj predsedu Roberta Fica. „Myslím si, že bolo dobré, že nebol intenzívnou súčasťou kampane. A práve vďaka tomu Smer-SD dosiahol taký výsledok, ako dosiahol,“ skonštatoval a a doplnil, že Smer by mal naďalej ostať stranou v ľavicovom spektre, ale s novou víziou. V budúcnosti by mal podľa neho byť modernou sociálnou demokratickou stranou, ktorá sa bude starať o slabých, chorých, sociálne odkázaných a ktorá bude brániť záujmy zamestnancov. Dodal, že Smer sa tiež musí vyrovnať s minulosťou a zbaviť sa nálepky strany, ktorá podporovala kradnutie a korupciu.

Môže prísť k štiepeniu

Tomáš Koziak, politický analytik

- Už pred voľbami sa hovorilo, že voľby môžu byť aj referendom o straníckom lídrovi, a to vyznelo v prospech Pellegriniho. Vyjadrením naznačil, že v strane nie je sám, že tam sú ďalší ľudia, ktorí majú záujem o zásadnú zmenu a aj to, že pokiaľ sa Smer bude uberať rovnako ako teraz pod Ficom, hrozí štiepenie strany.

Strana ako keby sa ocitla v slepej uličke. Ak vyhrá Pellegrini, tak bude problém s tvrdým jadrom Smeru a títo voliči si budú hľadať medzi stranami s radikálnejšou politickou rétorikou. Tu nemôžeme vylúčiť ani to, že Kotleba začne zbierať týchto voličov. Ak Pellegrini nevyhrá, môže prísť k štiepeniu Smeru. Keď ten výsledok bude akýkoľvek, tak Smer vyjde z tohto vnútrostraníckeho súboja oslabený.

Dalo sa to čakať

Branislav Dolný, politológ Filozofickej fakulty UK

- Je to nástup Pellegriniho do súboja a snaha vymeniť predsedu Fica. Je to logické a takéto niečo sa skôr či neskôr dalo očakávať. Pellegrini mal viac preferenčných hlasov ako Robert Fico, je populárnejší. Dlhodobá budúcnosť Fica na predsedníckom poste dlhodobo nie je pre stranu výhodná v zmysle, že by jej zabezpečovala rast.

Otázka je, nakoľko má Pellegrini podporu vnútri strany, v tomto bol vždy v menšine. Pokiaľ sa mu to nepodarí, naznačil, že by so Smeru mohol odísť a strata najpopulárnejšieho lídra by asi nebola príjemná. Prakticky žiadna strana na Slovensku nedokázala dlhodobo prekonať výmenu predsedu a otca zakladateľa strany. Darilo sa to iba KDH, ale to už nie je v parlamente.