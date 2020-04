Chcete tankovať zadarmo? Len vo Wüstenrot vyhráva plnú nádrž každé desiate PZP

Povinné zmluvné poistenie (PZP) nepočká ani v čase koronavírusu COVID-19. Možnosť uzatvoriť PZP ponúka svojim zákazníkom aj jedna z popredných poisťovní na Slovensku – Wüstenrot poisťovňa. Tá navyše k poisteniu ponúka šancu vyhrať 50-eurovú poukážku na pohonné hmoty do vášho auta. Koho by plná nádrž auta zadarmo nepotešila?

Vyhráva každý desiaty

Podľa prieskumov sa väčšina zákazníkov pri uzatváraní PZP rozhoduje podľa ceny. A práve tu Wüstenrot poisťovňa ponúka svojim zákazníkom výhodný bonus. Okrem výhodnej ceny, zliav pre zákazníkov a bohatého balíka pripoistení ponúka teraz Wüstenrot poisťovňa šancu vyhrať 50-eurovú poukážku na pohonné hmoty.

Povinné zmluvné poistenie si navyše u Wüstenrot poisťovne vybavíte pohodlne z domu a online. Do súťaže bude automaticky zapojený každý, kto v čase trvania súťažného kola uzatvorí poistnú zmluvu PZP prostredníctvom webovej stránky poisťovne. 50 eur na natankovanie plnej nádrže vyhráva každá desiata uzavretá zmluva.

Musí ho mať každý

Zo zákona musí mať PZP uzatvorené každé motorové vozidlo alebo prípojné vozidlo s evidenčným číslom a niektoré ďalšie špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách (napr. poľnohospodárske a priemyselné stroje). PZP vozidla uzatvára držiteľ vozidla, zapísaný v Osvedčení o evidencii vozidla (technický preukaz), vlastník motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľ. Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie začína dňom zápisu vozidla do evidencie motorových vozidiel.

Tieto doklady patria k PZP

1. Poistná zmluva – samotná zmluva o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti vozidla.

2. Zelená karta – slúži ako potvrdenie o uzavretom PZP zodpovednosti vozidla v zahraničí. Nezabudnite si ju preto vziať so sebou, ak cestujete autom do zahraničia. Zelenú kartu posiela poisťovňa poštou domov na vašu adresu zvyčajne do 1 mesiaca od uzavretia PZP.

Do 1. 10. 2019 mali motoristi povinnosť preukazovať sa aj tzv. bielou kartou. Od októbra 2019 však stačí na preukázanie platnosti PZP len zelená karta.

3. Správa o nehode – v prípade poistnej udalosti na vašom vozidle potrebujete túto udalosť zdokumentovať. Na tento účel slúži tlačivo správa o nehode. Každý motorista obdrží toto tlačivo od poisťovne, v ktorej uzavrel povinné zmluvné poistenie a je povinný ho mať vo vozidle stále k dispozícii. Toto tlačivo má medzinárodný formát.

4. Všeobecné poistné podmienky o PZP

Limity krytia

Zákon o PZP stanovuje minimálne limity poistného plnenia, ktoré musia byť dojednané v poistnej zmluve:

1. 5 240 000 € pre škodu na zdraví alebo náklady pri usmrtení pri jednej poistnej udalosti, bez ohľadu na počet poškodených.

2. 1 050 000 € v prípade vecnej škody, nákladov na právne zastupovanie a škody na ušlom zisku.

Štatút súťaže „Chcete tankovať zadarmo“ sa nachádza tu.