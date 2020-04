Majiteľ DAC Dunajská Streda Oszkár Világi: Vytvorme spoločnú ligu 4 krajín!

Bol by to revolučný krok. Pandémia nového typu koronavírusu pôsobí slovenskému futbalu nemalé ekonomické škody.

Klubom sa zmenšuje zdroj príjmov a je otázne, koľko z nich splní podmienky licenčného konania pre budúci ročník najvyššej domácej súťaže. Majiteľ DAC Dunajská Streda Oszkár Világi (57) sa preto nadchol myšlienkou založenia nadnárodnej ligy.

Pokusov o vzkriesenie česko-slovenskej futbalovej súťaže už bolo niekoľko. Všetky stroskotali a tak jediným hmatateľným výsledkom približne 15-ročných sporadických rokovaní sú doteraz odohraté dva ročníky Česko-slovenského superpohára (2017 a 2019), v ktorom sa stretli víťazi národných pohárov.

„Malé kluby majú menší rozpočet a menšie peniaze im chýbajú, väčšie kluby majú väčší rozpočet a chýba im viac peňazí,“ povedal pre RTVS Oszkár Világi.

Nedávny ohlásený koniec profesionálneho futbalu v MŠK Žilina vzbudzuje oprávnené obavy, že sa z extraligovej mapy vytratí viacero klubov. „Tie tímy, ktoré sú v najvyššej súťaži, tak časť z nich má ekonomické problémy, lebo vlastníci majú problémy s biznisom. Je otázne, koľko z nich bude môcť pred novou sezónou vydokladovať náležitosti potrebné na splnenie podmienok licenčného konania,“ zamyslel sa šéf DAC a predostrel zaujímavú myšlienku o stredoeurópskej lige:

„Mohli by sme vytvoriť spoločnú ligu. Myslím si, že tu je cesta pre strednú Európu. Mať súťaž s Čechmi, Rakúšanmi a Maďarmi. Je tu viac dôvodov, prečo to spraviť - nielen ekonomické, ale aj kvalitatívne."

História ale ukazuje, že spoločná súťaž je beh na dlhú trať. Je teda otázne, či sa myšlienka stretne s pochopením u národných zväzov. Ale to už je iná otázka.