Hviezda Oteckov Vlado Kobielsky o výchove troch detí: Skutočný život otecka

Nie je to vôbec jednoduché! Herec Vlado Kobielsky (44) je jednou z hviezd markizáckych Oteckov.

Momentálne má však od práce pre koronavírus pauzu a s manželkou Alenou (39) sa naplno venuje synovi Kristiánovi (14), dcére Kláre (11) a najmä najmladšiemu osemnásťmesačnému Krištofovi. Ako však trojnásobný otec priznal, rodičovstvo nie je vždy prechádzka ružovou záhradou a najmä teraz, v období zúriaceho koronavírusu, mu dáva výchova detí poriadne zabrať.

Vlado Kobielsky je trojnásobným otcom nielen v seriáli Oteckovia, kde hviezdi, ale aj v súkromnom živote. V októbri pred dvoma rokmi pribudol k synovi Kristiánovi a dcére Kláre synček Krištof. Ako však herec prezradil, vychovávať deti nie je vždy med lízať. Najmä v období epidémie, keď rodičia zostali s deťmi doma. „Asi každý to má nejako náročné. Hlavne tí dvaja pubertiaci, ktorí nechodia teraz do školy, tak treba na nich dohliadať. Dozeráme na to doučovanie a učenie sa a do toho ešte máme krpca,“ opísal herec svoje milé rodičovské strasti v relácii TBT s Matúšom Krnčokom.

Malý veliteľ

Práve najmladší člen rodiny vyžaduje najviac pozornosti. „Vstávam o šiestej, lebo on vstáva o šiestej. On je malý veliteľ. Potom raňajky, musím ho obriadiť, umyť, hráme sa alebo pozeráme rozprávky,“ opísal svoj bežný denný rituál Kobielsky, ktorý otvorene priznáva, že byť trojnásobným otcom je poriadny „zaberák“.

„Veľakrát je to naozaj ťažké v tom, že si hovorím, že už som mal byť radšej starý otec, ktorý by sa len tak pohral a potom odovzdal,“ konštatoval so smiechom herec, ktorý už má do budúcna za seba vybavený aj rodičovský záskok. „Mám dohodu s mojou dcérou, ktorá bude mať osemnásť rokov, keď bude Krištof chodiť do školy, že na to rodičko, keby som si už pripadal starý medzi tými rodičmi, pôjde ona,“ dodal s úsmevom otec troch ratolestí.