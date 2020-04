Slovenskí väzni pomáhajú v boji proti koronavírusu: Doteraz vyrobili takmer 205 000 rúšok

Slovenskí väzni, ktorí sú od počiatku nápomocní v boji proti novému koronavírusu, doteraz vyrobili v strediskách vedľajšieho hospodárstva 204 432 ochranných rúšok.

Uvádza sa to v aktuálnom týždňovom prehľade Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), zverejnenom na jeho stránke na sociálnej sieti. Zároveň väzni vyrobili doteraz 781 overalov a skompletizovali 18 112 ochranných štítov.

V slovenských ústavoch bolo testovaných 45 väznených osôb. Platí, že len u jedného väzňa - z ústavu v Bratislave z otvoreného oddelenia - bolo potvrdené ochorenie COVID-19, a to 23. marca. Po pozitívnom teste bol eskortovaný do väzenskej nemocnice v Trenčíne. Po viac ako dvoch týždňoch sa podrobil opakovanému testovaniu, ktoré potvrdilo, že odsúdený je už úspešne vyliečený z ochorenia COVID-19.

V preventívnej ústavnej karanténe sa nachádza v súčasnosti už len šesť osôb. Aktuálne sa v slovenských ústavoch nachádza 10 491 odsúdených a obvinených, vyplýva z týždňového prehľadu ZVJS.

ZVJS v priestoroch generálneho riaditeľstva v utorok (21. 4.) otestoval nové ochranné prvky, ktoré by mali slúžiť na urýchlenie procesu vstupujúcich osôb do ústavov a zároveň zvýšiť dezinfekčné opatrenia. "Ide o bezdotykovú dezinfekčnú bránu, ktorej systém pracuje so štyrmi senzormi a ôsmimi dýzami. Osoba, ktorá prechádza bránou, je za chvíľu vydezinfikovaná, keďže z dýz sa rozprašuje dezinfekčný prostriedok v podobe hmly a dopadá nielen na oblečenie, ale aj na topánky," informovala hovorkyňa ZVJS Monika Kacvinská.

"Ďalej ide o bezdotykové meranie telesnej teploty s využitím techniky termografickej kamery. Softvér tejto novinky porovnáva namerané teploty s nastaveným limitom. Len čo je nameraná osobe vyššia teplota, spustí sa alarm, ktorý upozorní na možnosť ochorenia. Týmto spôsobom by mohli byť osoby, ktoré sú potenciálnymi nosičmi ochorenia, jednoduchšie rozpoznané a izolované od ostatných," uviedla ďalej hovorkyňa. Ako dodala, zbor preto plánuje pilotné testovanie spomínaných technických noviniek od dvoch spoločností vo vybraných ústavoch.