V Budapešti pristáli 4 lietadlá: Štedrá pomoc z Číny

Na budapeštianskom Medzinárodnom letisku Ferenca Liszta v piatok pristáli štyri lietadlá, ktoré doviezli z Číny 4,6 milióna chirurgických rukavíc, 1,15 milióna rúšok a 500 zariadení potrebných k fungovaniu pľúcnej ventilácie. Informoval o tom maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

Podľa agentúry MTI 50 000 z privezených rúšok posiela Budapešť ďalej do Vatikánu, odkiaľ prišla prosba o pomoc, ktorá sa týkala ochrany zdravia starších kňazov. "My sme, samozrejme, okamžite reagovali," dodal Szijjártó.

Maďarsko dostalo z Číny do daru aj niekoľko stoviek testov. Peking venoval ochranné prostriedky aj Severnému Macedónsku, táto balkánska krajina však nemá vlastné letecké kapacity, preto ich jedno zo štyroch maďarských lietadiel priviezlo do Budapešti. Odtiaľ budú v pondelok autami prevezené do severomacedónskej metropoly Skopje, spresnil šéf maďarskej diplomacie.