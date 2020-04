Štatistiky poskytujú iba hrubý odhad, realita je horšia: Mortalita krajín sa zvýšila o 30 %

Odchýlky v štatistike. Oficiálne počty mŕtvych, ktoré uvádzajú štatistiky vo viacerých krajinách, môžu byť výrazne rozdielne od reality. Odhaduje sa, že počet obetí môže byť až o 28 000 vyšší. Ponúkame prehľad mortality v Európe.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Za ostatný mesiac celosvetovo umrelo omnoho viac ľudí ako v predchádzajúcich rokoch. Súčty zahŕňajú nielen úmrtia na COVID-19, ale aj tie z iných príčin. Pravdepodobne tam spadajú aj ľudia, ktorí nemohli byť ošetrení v nemocnici, alebo sa nemohli liečiť z iných chorôb pre vyťaženie nemocníc bojujúcich s koronavírusom.

Tieto údaje podkopávajú predstavu mnohých ľudí, ktorí tvrdia, že ľudia umierajúci na vírus by umreli aj tak. V Paríži napríklad každý deň skoná dvojnásobne viac ľudí, ako v tých istých dňoch pred rokom. Omnoho viac ako vo vrcholiacej epidémii ťažkej chrípky. Samozrejme, dáta o úmrtnosti počas pandémie nie sú dokonalé. Rozdiely v štatistikách oficiálnych úmrtí a celkovým nárastom úmrtí sú dôsledkom nedostatočného testovania, nie zámerného podhodnocovania, ako sa možno domnievať.

Celková mortalita na rozdiel od denného prírastku smrtí na koronavírus, zobrazuje obraz pandémie bližší skutočnosti a to najmä preto, že väčšina krajín uvádza úmrtia na COVID-19 odohrávajúce sa v nemocniciach. „Akékoľvek číslo je uvedené v daný deň, je to určite hrubé podcenenie skutočnosti,“ uviedol Tim Riffe, demograf zo spoločnosti Maxa Plancka v Nemecku pre New York Times. Mnohé európske krajiny zaznamenávajú prírastok mortality o 20 až 30 percent.

V preklade hovoríme o desiatkach tisícoch ľudí. V Belgicku či Francúzsku sa úrady snažia do hlásení zahrnúť úmrtia na COVID-19 aj mimo nemocníc, ale stále to zahŕňa len sociálne zariadenia a domy pre seniorov. Británia zas uvádza počty úmrtí po spracovaní úmrtných listov, selektovaním tých, ktoré zmieňujú COVID-19. Odchýlky z normálnych vzorcov hlásia viaceré európske krajiny, no demografi OSN tvrdia, že stále ide len o čiastočný obraz a skutočné štatistiky budú omnoho horšie a bude trvať pár mesiacov, kým sa to vykryštalizuje.

Celkový počet úmrtí

Grafy zobrazujú celkové zozbierané údaje úmrtí v 25 krajinách za prvých 15 týždňov roku 2020. Vytvoril ich portál EUROMOMO, čo je vlastne systém monitorovania mortality pre štatistické účely. Participujúce krajiny sú: Rakúsko, belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko (Berlín a Hesse) Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Malta, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.

1. Prvý graf zobrazuje porovnanie celkového počtu úmrtí z 1. až 15. týždňa rokov 2019 a 2020.

2. Ďalšie grafy zobrazujú celkový počet nad mieru štandardu. Základom resp. nulovou hodnotou je štandardný medián predpokladaných úmrtí. Grafy zobrazujú 1. až 16. týždeň roku 2019 a2020.

Otvoriť galériu Zdroj: Inofgrafika NČ

3. Počet vyšších úmrtí v Európe