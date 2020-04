Koronavírus otriasa vzťahmi: Ľudia priznali najabsurdnejšie hádky s partnermi v domácej karanténe

Čo dokáže vykonať s láskou a za normálnych okolností primerane stabilným vzťahom nečakané a dlhodobé uzatvorenie v jednej domácnosti kvôli opatreniam proti koronavírusu?

Na to hľadá odpoveď nový instagramový účet, na ktorom ľudia zdieľajú najabsurdnejšie hádky, ktoré v tejto dobe zažívajú so svojimi spolubývajúcimi. A ukazuje sa, že choroba covid-19 si môže vyberať značnú daň na medziľudských vzťahoch, napísal spravodajský server news.com.au. "Tretí deň karantény. Môj priateľ sa na mňa naštval, že som sa napila jeho vody. Bola z toho obrovská hádka a ja som ho nakoniec donútila spať vonku v aute," zverila sa jedna z užívateliek.



"Môj priateľ ma požiadal, nech mu pripravím sendvič. Povedala som mu: 'Nie, ja pracujem.' A on sa na mňa pozrel a odpovedal: 'Mne sa nezdá, že pracuješ. Vyzerá to, že len pozeráš z okna'," opísala problémy s prácou z domu ďalšia žena. A iná sa zverila: "Od vyhlásenia karantény som si uvedomila, ako je môj priateľ spupný, keď pracuje. Uvedomuje si vôbec, že ​​búcha do vlastného stola, vlastnej myši a vlastnej klávesnice? Ničí náš majetok, nie ten pracovný!"



U niektorých nútený pobyt doma vytiahol na svetlo horšie stránky povahy, o ktorých sami netušili, že ich majú - ako užívateľka, ktorá napísala: "Kvôli svojmu priateľovi som sa začala správať ako moja matka, ktorá rada rýpe. 'Jonathan, prečo sú na kuchynskej linke omrvinky? Jonathan, prečo sú všetky skrinky otvorené? Jonathan, prečo je tvoja oblečenie na podlahe? Jonathan, zhasni, vonku je svetlo!'"



Vedci už preukázali súvislosť stresu a zvýšenej plynatosti, čo sa prejavuje aj v tejto dobe. "Za posledných päť rokov som nestrávila doma s manželom toľko času ako teraz. Presvedčila som sama seba, že jeho prdenie je len môj vibrujúci telefón. To je jediný spôsob, ako môžeme zostať spolu," napísala nemenovaná manželka.



Spolužitie v izolácii môže komplikovať aj prítomnosť ďalších príbuzných - vrátane neslávne preslávených svokier. "Včera večer som urobila chybu a pustila sa s manželovou matkou do skladania skladačky. A ona mi povedala: 'Mám tričko, čo je mi veľmi veľké, tak som si hovorila, či ho nechceš.' Nie všetci z nás túto karanténu prežijú - a nie všetky obete budú nutne kvôli koronavírusu," uviedla ďalšia žena.

Instagramový projekt nazvaný the_socialdistanceproject spustila"Nepíšem novú knihu, len rada strkám nos do cudzích vecí a milujem osobné drámy," uviedla. Dostala toľko odpovedí, že sa rozhodla z nich vybrať tie najlepšie na zverejnenie na Instagrame - a požiadať čitateľov, aby prispeli malým darom na pomoc charitám a ľuďom postihnutým koronavírusom."Ten prvý príspevok na twitteri, ktorý to všetko spustil, bol skôr taký žart," povedala Zukin v relácii Good Morning America. "Nečakala som, ako rýchlo mi ľudí začnú posielať svoje príbehy. Zrazu sa to všetko rozbehlo." Počas niekoľkých dní jej projekt získal tisíce dolárov pre nemocnice, potravinové banky a charity pomáhajúce ľuďom s psychickými problémami po celej Amerike - a to väčšina ľudí prispela symbolickým jedným dolárom.Meg svoju iniciatívu označila za zábavný spôsob, ako pomôcť ľuďom v núdzi v náročnej dobe - a okrem toho môžu v príspevkoch niektorí ľudia nájsť istú útechu. "Nemali by ste svojho partnera alebo váš vzťah porovnávať s nikým iným.dodala.