Stresujúca cesta 22 Slovákov, ktorí uviazli v dovolenkovom raji: Náš dramatický návrat domov

Po prípravách tanečného workshopu v exotickej Kube zažili vďaka vzmáhajúcej sa epidémii koronavírusu dramatický návrat na Slovensko!

Dlhé mesiace príprav a vysnívaný odchod do exotickej destinácie vyústili do poriadnej drámy! 22-člennú skupinu z tanečnej školy Salsa, Son, Pasión z Bratislavy na Kube zastihli komplikácie okolo šírenia koronavírusu. „Tanečná škola z Bratislavy organizovala workshop na viacerých miestach na Kube. Pripravovala to približne trištvrte roka. Odleteli sme, začalo to veľmi dobr. Ako veľmi pekná dovolenka,“ začína svoje rozprávanie 43-ročný veterinár Jozef Babčan z Trenčianskej Teplej. Skupinke sa po strastiplnom cestovaní podarilo vrátiť na Slovensko ešte koncom marca.

Ako tvrdí Jozef Babčan, prvé prekvapenie na Kube na seba nenechalo dlho čakať. „Jeden kamarát, ktorý je pilot, zavolal, aby som zmenil plány a vrátil sa najbližším spojom domov. Na Kube je problém s internetom, čiže písali aj viacerým príbuzní, že situácia v Európe sa začína ohľadom pandémie koronavírusu zhoršovať. Táto správa nás zastihla na opačnej strane Kuby, ako je Havana. Dva dni sme šli autobusom, aby sme sa tam dostali,“ opisuje prvé problémy, ktoré čakali skupinu Slovákov. Spolu s tanečnicami a ďalšími členmi skupinky sa rozhodli konať, no z 22 ľudí, sa dalo prebookovať iba piatich do Prahy a dvoch do Berlína, pričom im bolo oznámené, že sa rušia aj lety do Moskvy a hrozí, že Kuba uzavrie vzdušný priestor.