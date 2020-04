Vrahyňa († 55) si odpykávala 20-ročný trest, jeho konca sa nedožila: Neuveriteľný zásah osudu

Vrahyňa, označujúca samu seba za "kráľovnú Beverley Road", zomrela na nový koronavírus.

Angela Burkitt († 55) bola podľa Metra odsúdená na dvadsať rokov väzenia za dobodanie svojej sokyne Joanne Hemingway v uliciach britského mesta Hull. Incident sa odohral v júni 2017. Svoj trest si odpykávala v New Hall Prison. V piatok zomrela v nemocnici, test na koronavírus vyšiel pozitívne.

Žena zastrašovala svedkov a z vraždy sa pokúsila obviniť svojho partnera. Angela a Joanne mali medzi sebou už dlhú dobu problémy. V oný júnový deň sa hádali. Angela Burkitt vyšla von s nožom v ruke, jej partner Glen Foster mal bejzbalovú pálku a dlhý nôž. Joanne bola vyzbrojená lešenárskou tyčou. Zomrela po tom, ako ju Angela nožom zasiahla do hrude.

Začalo sa veľké policajné vyšetrovanie. Z vraždy bol pôvodne obvinený Glen Foster. Keď písomne vyzval Burkitt, aby sa priznala, odmietla, no neskôr vyšla pravda najavo. Na súde sa obhajovala, že Joanne zavraždil niekto iný, no sudca Richardson to považoval za absurdné. Obeť vraždy označil za milovanú dcéru, sestru a matku.

V decembri 2019 vyšiel o príbehu Angely Burkitt dokumentárny film. Ten ju vykreslil ako ženu, ktorá sa lieči a konečne sa obrátila na dobrú stranu. Jeden z účinkujúcich porozprával o jej sporoch s Joanne a o tom, že neskôr sa označovala za "kráľovnú z Beverley Road".

Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že žena zomrela v nemocnici po tom, čo jej vyšiel pozitívny test na COVID-19. Jej úmrtie potvrdila aj nemocnica a vyjadrila úprimnú sústrasť rodine a pozostalým.