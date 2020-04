Matovič prezentoval programové vyhlásenie vlády: Sledujte, čo urobili poslanci Smeru

Predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) považuje programové vyhlásenie vlády za dobrý a ambiciózny dokument.

Povedal to pred poslancami Národnej rady SR (NR SR), ktorých požiadal o podporu programového vyhlásenia a vyslovenie dôvery vláde. Koaliční partneri hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) a Sme rodina a strany Sloboda a Solidarita (SaS) a Za ľudí disponujú v pléne 95 mandátmi. Na vyslovenie dôvery vláde je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov zákonodarného orgánu, teda minimálne 76.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Poslanci opozičnej strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) opustili pred vystúpením premiéra rokovaciu sálu. Matoviča tento ich krok mrzí. „Ešte aj členovia politickej strany Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) majú v tomto viac politickej kultúry ako starí bardi zo Smeru,“ priblížil. Podľa jeho slov predložila vláda plán, ako zmeniť Slovensko k lepšiemu. „Skúsme dať spoločne ľuďom nádej, že Slovensko sa môže zmeniť na krajinu, kde si budeme v prvom rade všetci rovní pred zákonom. Máme unikátnu príležitosť, musíme držať spolu, poznať cieľ v podobe práce pre ľudí a ísť si za ním. Urobme krok vpred a ukážme ľuďom, že to vieme robiť inak,“ vyzval predseda vlády.

Premiér upozornil na to, že z pozadia Smeru-SD sa budú snažiť rozbiť jednotu koaličných partnerov. „Vedia, že čím dlhšie budeme spolu vládnuť, tým viac si budú istí, že ich časy sa skončili. Nenechajme sa, buďme opatrní, vydržme to spolu a držme si všetci palce,“ zakončil svoj príhovor Matovič.

Vláda schválila programové vyhlásenie na rokovaní 19. apríla a zaväzuje sa v ňom najmä zabezpečiť kvalitné vzdelanie a včasnú zdravotnú starostlivosť. Sľubuje tiež rovnosť pred zákonom a skutky, na základe ktorých sa zvýši dôvera ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú. Osobitnú pozornosť chce venovať chudobným, chorým a slabším.

Vláda je povinná do 30 dní od svojho menovania predstúpiť pred Národnú radu SR (NR SR), predložiť jej svoj program a požiadať ju o vyslovenie dôvery. Vyplýva to z Ústavy SR. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala novú vládu Igora Matoviča 21. marca. To, že je vláda zodpovedná parlamentu, je jedným zo základných znakov parlamentnej demokracie na Slovensku. Parlament jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru. „Vláda môže kedykoľvek požiadať NR SR o vyslovenie dôvery. Vláda môže spojiť hlasovanie o prijatí zákona alebo hlasovanie v inej veci s hlasovaním o dôvere vláde,“ píše sa v Ústave SR. Parlament môže vysloviť nedôveru aj jednotlivému členovi vlády, v takom prípade ho z funkcie odvoláva prezident republiky.