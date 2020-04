Vláda schválila programové vyhlásenie: Čo nás čaká ďalšie 4 roky? Detektor lži, vládne noviny aj 2 nové nemocnice

Ukázali, ako chcú vládnuť ďalšie štyri roky. Vláda v čase koronakrízy musela riešiť aj programové vyhlásenie, čiže základný dokument, podľa ktorého budú nasledujúce štyri roky prijímať zákony.

Samotné vyhlásenie je rekordne dlhé, má 120 strán a venuje sa mnohým oblastiam. Viaceré sú jasne stanovené, no iné zatiaľ len všeobecne naformulované. Nový Čas vybral najzaujímavejšie body programu.

Oceňujem boj proti korupcii, noviny sa zvrhnú na propagandu

Tomáš Koziak, pol. analytik

- Najväčším pozitívom je ambicióznosť cieľov. Prvýkrát vôbec hovoríme napríklad o hybridných hrozbách, rozsiahla časť je venovaná reforme súdnictva a pokusu o rekonštrukciu právneho štátu a boju proti korupcii. Niečo môže byť ťažko splniteľné najmä v súvislosti s ekonomickými dosahmi koronakrízy, keďže v sociálnej oblasti napísali veľmi ambiciózne projekty - napríklad výstavba nájomných bytov. Vieceré veci tak zostanú zrejme len na papieri, lebo vláda na to nebude mať peniaze. Šokovalo ma vydávanie vládnych novín, očakávam, že sa to stane miestom propagandy. Ak by to urobil Smer, tak by bol obviňovaný z toho, že buduje propagandistický plátok. Takýto krok je vlastný skôr vládam, ktoré majú blízko k autoritatívnemu spôsobu vládnutia, čo mi nesedí, keďže majú ambíciu správať sa inak.

Boj proti korupcii - Férová a transparentná krajina

nulová tolerancia ku korupčnému správaniu - dosiahnuť v rebríčku Transparency International zlepšenie o 20 miest oproti aktuálnemu stavu

nová koncepcia preukazovania pôvodu majetku - postihovanie nelegálnych príjmov

povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie prírastku majetku verejného funkcionára - nový štátny register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní zriadia nezávislú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov

posilní výkonnostné kontroly NKÚ, ktorý stráži verejné výdavky

zriadia na Úrade vlády SR štátnu personálnu agentúru za účelom stransparentnenia výberových konaní

obmedzí sa nárok na odstupné - predídu tak zlatým padákom

princíp: „všetko čo nie je tajné, je verejné“ - rozšírenie zákona o prístupe k informáciám

povinné majetkové priznania starostov a primátorov aj županov

Spravodlivosť - Zákon platí pre všetkých rovnako

reforma zloženia Súdnej rady SR zavedenie povinnosti previerky majetkových pomerov všetkých sudcov vrátane rodinných príslušníkov

reforma ústavného súdu, aby sudcovia neboli volení len jednou politickou garnitúrou

ústavný súd nebude rozhodovať o tom, či možno sudcu vziať do väzby

zriadi sa Najvyšší správny súd SR - disciplinárny súd pre sudcov, prokurátorov, exekútorov...

trestný čin prikrmovania - podľa vzoru Rakúska postihne také korupčné správanie, pri ktorom nie je zrejmá súvislosť medzi prijatím úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami

špecializácia súdov na hlavné agendy - reorganizácia okresných a krajských súdov

spojazdní sa centrálny register súdnych rozhodnutí

verejné vypočutie návrhov zákonov - diskusia s kľúčovými zástupcami adresátov návrhu zákona

účasť verejnosti na legislatívnom procese - „Ak chceme poznať názor ľudu, treba sa ho naň opýtať.“ - legislatívna iniciatíva zo strany občanov

vláda posilní systémové financovanie mimovládnych organizácií - odstraňovanie diskriminácie a podpora ľudských práv

boj proti konšpiráciám, hoaxom a prevencia extrémizmu

zlepšenie postavenia a situácie Rómov - zvýšenie zamestnanosti, zastavenie zaraďovania rómskych detí do špeciálnych ZŠ, čo najskoršie predškolské vzdelávanie od 3 rokov - vznik sociálnych podnikov, vyplácanie dávok na účet v banke

Bezpečnosť obyvateľstva

nová Koncepcia bezpečnostného systému SR

pri voľbe nového policajného prezidenta sa posilní pozícia ministra vnútra

prezident PZ, vrcholoví predstavitelia PZ budú pri prijímaní podrobení vyšetreniu na detektore lži - následne mu budú podrobení jedenkrát ročne

zjednodušenie zaisťovania majetku

ak tajné služby zistia korupčné správanie verejných funkcionárov, budú povinné odstúpiť to orgánom činným v trestnom konaní

podnikatelia budú musieť uhrádzať faktúry po­dľa poradia

v prípade usvedčenia úplatkára dostane nahlasovateľ 50 % úplatku

vytvoriť špeciály útvar na kybernetickú kriminalitu

štátne občianstvo - občan SR nestratí slovenské občianstvo, ak získa občianstvo v inom štáte

Zdravotníctvo

pohodlné a bezplatné objednanie k lekárovi na webe

zadefinujú štandardnú zdravotnú starostlivosť - čo bude garantované - diagnostika a liečba

zdravotné poisťovne budú musieť pacientom s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie klinickým onkológom

zrušenie doplatkov za lieky pre ŤZP, deti do 6 rokov, dôchodcov podľa výšky ich príjmu

nepodporí sa snaha o zavedenie eutanázie

prevencia interrupcií - zlepšenie situácie osamelých matiek

vytvorenie pacientskeho ombudsmana

zvýšenie priemernej mzdy zdravotným sestrám na 110 % priemeru na Slovensku

dotácie na vznik nových ambulancií v regiónoch

reforma nemocničnej siete podľa dostupnosti a efektivity

počas volebného obdobia navrhe postaviť dve regionálne nemocnice - do 5 rokov vystavaná nemocnica na Rázsochách

Zahraničná politika

členstvo Slovenska v EÚ a NATO je najlepšia alternatíva na presadzovanie našich záujmov

na globálne výzvy ako klimatická zmena či šírenie dezinformácii neexistujú národné odpovede len izolovane, preto to treba riešiť globálne

obnovia zahraničnopolitický konsenzus - aby nevznikli pochybnosti o našom zahraničnom smerovaní

aktualizuje sa Bezpečnostná stratégia, kde pomenujú životné záujmy, spojencov a partnerov

za dôležitú formu regionálnej spolupráce považujeme V4 - Maďarsko, Poľsko, Česko

posilniť strategickú komunikáciu európskej agendy

Slovensko bude obhajovať dodržiavanie medzinárodného práva

dôraz na kvalitnú európsku legislatívu prinášajúcu hmatateľnú pridanú hodnotu pre občanov EÚ

vláda SR postupne navýši finančnú podporu slovenskému zahraničiu

Životné prostredie

hlásime sa k záväzku Parížskej klimatickej dohody

Európska zelená dohoda je príležitosť pre modernizáciu Slovenska

vláda bude podporovať prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050

znižovanie emisií skleníkových plynov a adaptovať sa na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

zlepší sa informovanie verejnosti o kvalite a stave ovzdušia

zastavenie ďalšieho znečisťovania podzemných vôd Žitného ostrova

zvýšenie potravinovej sebestačnosti - využiť prírodný potenciál Slovenska na zvýšenie podielu domácich potravín

zlepší sa chov hospodárskych zvierat a včela medonosná bude vyhlásená za chránený živočíšny druh

Zabezpečenie sociálnych istôt

zvýšenie rodičovského príspevku naviazaný na rast priemernej mzdy

inšitút otcovskej dovolenky

zavedenie povinnej zľavy pre rodiny s deťmi vo forme skupinového vstupného do kina, divadla

zvýšenie daňového bonusu na všetky deti na dvojnásobok a na tretie dieťa na trojnásobok

zavedenie príspevku na hypotéku pre rodiny s dieťaťom do troch rokov

100 eur na začiatku každého roku pre každé dieťa na prvom stupni ZŠ

zvýšenie sirotského dôchodku o 20 %

plošné zdanenie výsluhových dôchodkov bývalým príslušníkom ŠtB

exekučná amnestia - časť dlhov sa odpustí

Kultúra

zváži sa zavedenie nového finančného modelu financovania RTVS

prehodnotí sa nový mechanizmus voľby generálneho riaditeľa RTVS

obnova pamiatok bude rýchlejšia - pripraví sa klasifikácia národných kultúrnych pamiatok

vláda zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev

Doprava

zlepšiť jestvujúcu železničnú a cestnú infraštruktúru

zverejnenie Investičného plánu prioritných projektov z jednotlivých oblastí dopravy

vláda podporí zriaďovanie nízkoemisných zón - zvýšenie kvality ovzdušia najmä v mestách

modernizácia železničného uzla Bratislava a zavedenie systému prímestských vlakov s krátkymi intervalmi

posilnenie železnice ako primárneho prvku v doprave - aby sa zmenila na nosnú časť dopravného systému

revitalizácia železničných staníc a zastávok

Vzdelávanie

možnosť poskytovať príspevok rodičom dieťaťa od 3 rokov, ktoré sa z kapacitných dôvodov nedostalo do MŠ

aby deti ohrozené rizikovým prostredím povinne navštevovali materskú školu od 3 rokov

zvýšiť platy pedagógov v závislosti od možnosti štátneho rozpočtu

otvorenie trhu s učebnicami

podporia odoberanie podvodne získaných titulov

eliminovať nekvalitné študijné odbory VŠ

Politické otázky