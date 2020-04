RegioJet zvyšuje kapacitu vlakov medzi Komárnom a Bratislavou: V špičke pribudnú stovky miest

Spoločnosť RegioJet posilňuje kapacitu vlakov medzi Bratislavou a Komárnom v rannej a popoludňajšej špičke denne o osemsto miest.

Počet cestujúcich na tejto trase postupne opäť rastie a dopravca im tak vychádza v ústrety. "Napriek platným obmedzeniam je stále viac cestujúcich, ktorí musia cestovať, a to najmä do práce či z iných dôvodov. Vlaky sa začínajú naplňovať najmä v ranných hodinách v smere do Bratislavy a v popoludňajších hodinách na Žitný ostrov," informoval dnes hovorca RegioJet Aleš Ondrůj.

Na najvyťaženejšie spoje dopravca vypraví opäť aj veľkokapacitnú súpravu zloženú z poschodových vozňov. Celkovo posilnil oddnes kapacitu ôsmich spojov denne. "Na množstve spojov začnú premávať dve spojené jednotky oproti doterajšej jednej," priblížil Ondrůj. Na spojoch Os4306 (Komárno 4:29 - Dunajská Streda 5:39 - Bratislava Hl. st. 6:41) a Os 4335 (Bratislava Hl. st. 16:05 - Dunajská Streda 17:07 - Komárno 18:12) premáva oddnes opäť poschodová súprava.

"Ďalšie obmedzenie je RegioJet pripravený uvoľňovať v spolupráci s ministerstvom dopravy podľa toho, ako sa bude meniť situácia v nadväznosti na odznievanie epidémie COVID-19 a v nadväznosti na rastúci dopyt po cestovaní," dodal Ondrůj.