Odkaz nemeckého ministra zahraničných vecí obyvateľom: Letné dovolenky si neplánujte

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas cez víkend vystríhal Nemcov pred tým, aby si už teraz plánovali letné dovolenky, pretože je veľmi ľahko možné, že sa na ne nedostanú, prípadne sa z nich nedostanú naspäť domov.

Ako dodal, cestovné obmedzenia zatiaľ nie sú medzi opatreniami, ktoré sa nemecký kabinet chystá v najbližšej dobe zmierňovať. "V tomto momente nevidím absolútne žiadny dôvod na odvolávanie" cestovných obmedzení, cituje Maasa spoločnosť Deutsche Welle.

Šéf nemeckej diplomacie dodal, že aj ak by Nemecko cestovné obmedzenia zmiernilo, obmedzenia a uzávery, ktoré platia v iných krajinách by nemeckým turistom aj tak neumožnili ísť na zahraničnú dovolenku.

Navyše, ak by sa im prípadne aj podarilo niekam vycestovať, nemecká vláda by sa už tentoraz nepostarala o ich prepravu naspäť do vlasti. "Nebudeme schopní robiť v lete nejaký podobný repatriačný program ako ten, ktorý sa teraz skončil a v rámci ktorého sme priviezli naspäť 240-tisíc ľudí," povedal Maas.