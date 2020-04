Sestrička v 7. mesiaci tehotenstva skončila kvôli vírusu na sedatívach: Po prebratí ju čaká ďalší šok

Megan Sites porodila synčeka v 29. týždni tehotenstva na sedatívach a dýchacom prístroji.

Zdravotná sestra z amerického Ohia Megan Sites (27) netuší, že minulý týždeň porodila svojho prvého synčeka, informuje People. Pôrod prežila na sedatívach a dýchacom prístroji kvôli vírusu COVID-19, ktorým sa nakazila.

Hoci vykazovala iba ľahké príznaky nového ochorenia, aj tak ju naň otestovali pre pokročilé štádium tehotenstva. Bola v 7. mesiaci. Jej stav sa nasledujúci deň rýchlo zhoršil. "To, ako sa vírus za 24 hodín vyvinul, bolo hrozné," hovorí jej brat Shaun Jeffries. "Jej pľúca zlyhávali. Aby ju aj bábätko zachránili, museli doktori rýchlo urobiť cisársky rez," hovorí Shaunova sestra Kacie. "Nevie, že už porodila, a že jej bábätko prišlo na svet v 29. týždni."

Akonáhle sa jej stav zhoršil, podali jej sedatíva a mimotelová membránová oxygenácia sa mala postarať o správnu funkciu srdca a pľúc. Keď sa jej trochu polepšilo, nechali ju na dýchacom prístroji. Jej manžel Donny s dcérkou ju nemohli navštíviť v nemocnici.

"V živote by som si nepomyslel, že moja milovaná 27-ročná sestra sa nakazí týmto vírusom a takmer príde o život," hovorí Shaun. "Ľudia to musia brať vážne." Bábätko meno zatiaľ nemá. Je v dobrom stave, test na koronavírus vyšiel už dvakrát negatívne. Donny si ho mohol vziať do náruče tri dni po narodení.

Pre Megan založili aj zbierku na stránke GoFundMe. Vyzbierali už 33 500 dolárov (30 820 eur), hoci ich cieľom bolo iba 1 000 (920 eur). Do popisu napísali. "Naša 27-ročná zábavná, nádherná dcéra, manželka, matka, vnučka, teta, sestra, neter, priateľka, zdravotná sestra Megan Michelle Sites potrebuje naše modlitby za uzdravenie viac ako kedykoľvek inokedy. Je silná a dokáže bojovať!"