Saganov kolega sa chcel prevetrať a nerešpektoval karanténu: Aha, aký trest dostal

Nedal si povedať! Belgický cyklista Philippe Gilbert dostal pokutu za porušenie karantény.

Tridsaťsedemročný jazdec tímu Lotto-Soudal sa chcel v domovskom Monaku "prevetrať" a zatrénovať si napriek opatreniam obmedzujúcich pohyb obyvateľstva. Jeho zámer však zmaril policajt, ktorí mu na mieste uložil stoeurovú pokutu.

Gilbert si svoju chybu uvedomil a proti sankcii nenamietal, dokonca priznal, že si ju zaslúžil. "Pred zákonom sú si všetci rovní, nemôžem očakávať výsady iba pre to, že som vlani vyhral preteky Paríž - Roubaix. My, verejne známi ľudia, by sme mali ísť príkladom, takže som odložil bicykel a teraz trénujem už iba doma na stacionári," citoval Gilberta portál cyclingnews.com.