Pauhofová na odberoch na koronavírus: Prečo sa dala otestovať! Podozrenie z nákazy?!

Obavy a strach! Herečka Táňa Pauhofová (36) je rovnako ako takmer všetci herci bez práce.

Televízne projekty, ako aj divadelné predstavenia sú pozastavené pre pandémiu. Umelkyňa sa nedávno objavila na jednom z miest, kde sa testuje na koronavírus. Prečo sa herečka rozhodla pre tento rázny krok? Má podozrenie, že by mohla byť nakazená?!

Koronavírus momentálne vyčíňa všade vo svete. Výnimkou nie je ani naša krajina, kde každým dňom pribúdajú nakazení. Obavy z nákazy má aj Pauhofová, ktorá podstúpila testovanie.Preto som sa rozhodla ísť do toho,“ priznala svoje rozhodnutie herečka, ktorá zastavila so svojím autom na jednom z miest, kde sa vykonávajú výtery.

„Bolo to praktické, že som nemusela ani vystúpiť z auta. Stačilo stiahnuť okienko a po pár sekundách mi zdravotník urobil výter z nosa a hrdla. Nasledujúci deň som dostala SMS s výsledkom vyšetrenia,“ vysvetlila herečka. A hoci išlo o nepríjemné vyšetrenie, podľa jej slov sa to dalo zvládnuť. „Uvažovala som, na čo sa mám pripraviť. Mnohí neraz radi preháňajú a môžem povedať, že odber nie je nič dramatické. Ani som nevedela ako, a bolo to za mnou,“ uzavrela hviezda zo Slovenského národného divadla.