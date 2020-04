Po novom bezkontaktne zaplatíte nákup za 50 €: Čo ak túžite vždy zadať PIN

Legislatívna zmena, schválená minulý týždeň, priniesla okrem možnosti odpustenia splátok úverov aj zmeny v platení bezkontaktne.

Zaplatiť tak budete môcť bez zadania PIN kódu nielen 20-eurový, ale po novom až 50-eurový nákup. Má to pomôcť pri zabránení šírenia koronavírusu. Keď vám však takúto kartu ukradnú, mali by ste ju čím skôr zablokovať. Čo ak takto platiť nechcete a túžite vždy zadať číselný kód?

Slovensko je lídrom v bezkontaktných platbách bez zadávania PIN kódu. Túto možnosť umožňujú takmer všetky dnes vydávané platobné karty. Doteraz ste takto mohli zaplatiť do 20 eur, podľa novej legislatívy to už bude do sumy 50 eur. „Zvýšenie limitu bezkontaktných platieb zníži potrebu fyzického kontaktu s platobným terminálom, a tak zabezpečí lepšiu prevenciu nákazy. Toto opatrenie zohľadníme v technických nastaveniach svojich systémov tak, aby mohli naši klienti platiť po novom,“ uvádza Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Aby klienti pocítili túto zmenu v praxi, je podľa jej slov potrebná aj aktualizácia POS terminálov na strane ich poskytovateľov. Prevádzkovatelia majú na to 14 dní od začiatku účinnosti zákona, teda do budúceho štvrtka. Platiť sa dá nielen kartou. „Rovnako to funguje aj pri platení mobilom či hodinkami,“ vysvetľuje Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne. „Zároveň sa po novom bude meniť aj maximálny kumulatívny limit za sebou nasledujúcich transakcií bez zadania PIN, a to zo 100 eur na 150 eur,“ doplnila Gáliková.

Kartu čo najskôr zablokujte

Anna Jamborová, ČSOB

Bez ohľadu na to, aká je výška limitu a či klient platí s PIN alebo bez, mal by dodržiavať zásady bezpečného zaobchádzania s platobnou kartou. K platobnej karte treba pristupovať ako k cenine, strážiť si ju a nikdy ju nikomu nepožičiavať, ani rodinným príslušníkom. Ak má klient podozrenie, že jeho karta bola zneužitá, alebo môže byť zneužitá (napríklad ju stratil, odcudzili mu doklady a pod.), mal by o tom čo najskôr informovať svoju banku a kartu okamžite zablokovať. Kartu môže klient veľmi rýchlo, jednoducho a kedykoľvek zablokovať priamo v mobilnej aplikácii banky.

Nechcem platiť bez PIN

Limit pre bezkontaktnú platbu bez zadania PIN kódu nie je možné znížiť. Klient si však môže možnosť bezkontaktných platieb bez PIN kódu „vypnúť“. V takom prípade odporúčame kontaktovať banku, ktorá mu poskytne bližšie informácie o postupe pri deaktivácii týchto platieb.

Za sebou nasledujúce platby bez PIN

Doteraz - 100 €

Po novom - 150 €

Maximálna suma bez PIN

Doteraz - 20 €

Po novom - 50 €