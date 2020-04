Brankár Martin Chudý odkryl ťažkú životnú etapu: Okrádal blízkych!

Prehovoril! Otvoril svoju dušu, aby z nej vypustil negatíva minulosti a motivoval mladú generáciu neurobiť podobnú chybu ako on.

Futbalový brankár Martin Chudý (30) sa pred dvoma rokmi kúpal v šťastí, keď so Spartakom Trnava vykopal po dlhých 45 rokoch majstrovský titul. Predchádzala však tomu ťažká životná etapa, počas ktorej bojoval so závislosťou.

Ako tínedžera ho zlákali počítačové hry a televízia. Pred obrazovkami dokázal sedieť celé hodiny.

„Odmalička som bol vytrvalý. Keď som sa do niečoho pustil, dlho som pri tom vydržal. Po príchode zo školy som väčšinou pozeral televízor. Dokonca som si odkladal aj televízne programy. Analyzoval som všetko, čo vysielali. Mal som aj taký nápad, že raz budem programovým riaditeľom. Pozeral som všetko – filmy, seriály, dokumenty, publicistické relácie,“ prezradil Chudý pre Nový Čas. Väčšiu obrazovku kombinoval s menšou. Počítač sa stal pre neho ešte väčšou drogou. Na ňom sa dalo hrať nielen doma, ale aj mimo bydliska.

„V Považskej Bystrici bola herňa. Keď som prišiel z Nitry zo školy, hneď som utekal do nej. Jedna hodina stála 40 korún. Zaplatil som 320 korún a od otvorenia až do záverečnej som osem hodín hral. Hry FIFA, Soccer, strieľačky, čokoľvek.“

Keď mu rodičia v dobrom úmysle kúpili novší typ počítača, sedel pri ňom dlho do noci. Chudý tvrdí, že prešiel vyše 170 hier. Fragmenty z nich si starostlivo zapisoval a kvalitu vyhodnocoval. Zápisky má odložené dodnes. „Pamätám si, že som párkrát ukradol peniaze rodičom alebo starej mame, aby som mohol ísť hrať. Boli to menšie sumy, tak do sto korún. Keď som ich nemal, hľadal som po skriniach. Aj som si požičiaval. Rodičia časom moju závislosť odhalili. Nevyhodnotili to tak, že sa musím ísť liečiť. Ani raz som nebol u psychológa.“

Brankár poľského klubu Gornik Zabrze nepopiera, že televízia a videohry vedú najmä mladých ľudí k zlým návykom. „Jedlo, alkohol, sex, cigarety či iné veci u človeka rýchlo stimulujú dopamín v mozgu. Prinášajú mu pocity uspokojenia a šťastia. Problémom je, že postupne sa receptory vybíjajú a človek musí prijať viac, aby cítil spokojnosť.“

S pribúdajúcimi rokmi sa menili aj Chudého záujmy. Našťastie, ako priznáva, nebol takým silným gamblerom, aby nevedel, ako z toho von. „Zo závislosti som sa dostal sám. Najmä preto, že som si našiel iné druhy záujmovej činnosti – vzdelávanie, štúdium zdravej výživy, viac som sa zameral na futbal. V sedemnástich rokoch som sa tohto návyku zbavil. Môj tréner Vlado Zlatoš v Nitre nám raz prednášal o výžive. To ma dosť nakoplo. Začal som čítať veľa kníh o osobnostnom rozvoji a pozitívnom myslení. Veľmi mi to pomohlo k návratu do normálu,“ dodal Chudý.

Dnes už prakticky nehrá vôbec. Skončil s tým pred deviatimi rokmi. Hoci má v počítači veľa hier, už ho to neťahá. Päť rokov bol bez televízora, a ani teraz ho nepozerá. Nemá na to ani čas. Okrem futbalu podniká v oblasti zdravej výživy a je vyťažený od rána do večera. Celkom inak ako v puberte...

Martin Chudý (30)

- prvé seniorské kroky robil v Nitre

- pod Zoborom odchytal 58 zápasov

- potom skúšal šťastie vo Vlašime, Dukle Praha a Tepliciach

- hneď v prvej sezóne v Trnave sa tešil z majstrovského titulu

- od januára 2019 je hráčom Gorniku Zabrze

- v Poľsku odchytal všetkých 43 ligových zápasov

