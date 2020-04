Pandémia zasiahla aj do rodiny moderátorky Krajčírovej: Sestra bojuje v prvej línii

Z Barbory Krajčírovej (33) sa v lete stane dvojnásobná mama. K dcérke Amii, ktorú má s Tomim Popovičom (42), pribudne bábätko so súčasným manželom Ľubošom Krajčírom (33). A hoci moderátorka trávi obdobie koronavírusu doma, z osobných dôvodov mapuje aj situáciu v zahraničí.

Budúca mamička Barbora Krajčírová nedávno opísala jeden zo svojich dní počas obdobia koronavírusu na sociálnych sieťach. Poodhalila aj to, ako sa so situáciou vyrovnáva práve ona. „Dnes si len tak sedím... nič netriedim a neupratujem... pozerám správy a snažím sa myslieť na to, že naozaj bude o chvíľku po všetkom... že nás táto hnusná choroba už nechá tak... že rýchlo zmizne, a že opäť budeme môcť objať svojich rodičov a blízkych...“ uviedla Krajčírová ešte 25. marca.

Pred dvomi dňami sa však rozhodla skĺznuť k osobnejšej téme. Fanúšikom na Instagrame napísala o svojej sestre, ktorá bojuje v prvej línii. "Takto pred rokom som si užívala v New Yorku. Buď to mesto milujete alebo nenávidíte, aspoň tak sa to hovorí. Ja New York môžem, hocikedy... je mi nesmierne ľúto, ako to tam momentálne vyzerá a čo sa tam deje... moja sestra, ktorá roky žije v USA, je tiež v prvej línii. Je zdravotnou sestrou cca tri hodiny autom od New Yorku a tak viem, čo sa tam deje... pozdravujem všetkých Slovákov žijúcich v zahraničí, držte sa! Respektíve, držme sa všetci, kdekoľvek na svete sme... ideálne doma a v bezpečí," odkázala moderátorka.

Alarmujúce čísla v New Yorku

Spojené štáty zaznamenali v stredu za posledných 24 hodín takmer 2600 ďalších úmrtí na nový koronavírus. Ide o nový rekord a najväčší denný počet úmrtí spomedzi všetkých krajín, uviedla americká Univerzita Johnsa Hopkinsa. Citovala ju tlačová agentúra AFP. Podľa výpočtu univerzity zomrelo za 24 hodín do stredy 20.30 h (do štvrtka 02.30 h SELČ) 2569 ľudí, takže celkový počet mŕtvych v USA dosiahol 28 326 - to je vyšší počet než v akejkoľvek inej krajine.