Cyklistické hviezdy reagujú na nový termín TdF: Saganov šéf poukazuje na dôležitú vec

Štvornásobný víťaz Tour de France Brit Christopher Froome (34) privítal definitívny verdikt o posunutí tohtoročnej Tour de France na mesiac september.

Stosedemročná "Stará dáma" na rozdiel od Wimbledonu či mnohých ďalších celosvetových športových akcií nehodlá kapitulovať v boji s pandémiou koronavírusu.

"Ak sa pozriem na to, čo potenciálne zostane v kalendári z tejto cyklistickej sezóny, tak Tour de France bude moja jednoznačná priorita. Samozrejme, zaujímajú ma aj majstrovstvá sveta, pokiaľ nebudú termínovo zasahovať do záveru Tour de France," vyhlásil Chris Froome pre špecializovaný portál Cyclingnews.

Organizátori najslávnejších cyklistických pretekov v stredu oznámili, že v poradí 107. ročník TdF sa začne 29. augusta v Nice a vyvrcholí 20. septembra záverečnou etapou na Elyzejských poliach v Paríži. Dôvodom dvojmesačného odkladu oproti pôvodnému termínu je pandémia koronavírusu, pre ktorú francúzsky prezident Emmanuel Macron oznámil zrušenie všetkých veľkých podujatí vo svojej krajine do polovice júla.

Zatiaľ nie je známe, aký osud stihne zostávajúce dvoje preteky Grand Tour - Giro d´Italia a Vuelta a Espaňa. Ak by sa však mali v tomto roku uskutočniť, tak až po Tour de France a majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Martigny, ktoré by mali mať prioritu. V takom prípade by sa od polovice marca prerušená cyklistická sezóna na ceste natiahla až do novembra. "Rád by som, samozrejme, jazdil aj na Gire alebo Vuelte. Záleží aj na termínoch. V budúcich týždňoch sa o tom budeme zhovárať so šéftrénerom Timom Kerrisonom a potom padne verdikt," doplnil Froome, ktorý je už 10 rokov lídrom tímu Ineos (predtým Sky) pre dlhšie etapové preteky.

Podľa šéfa tímu Bora-Hansgrohe Ralpha Denka bude dôležité aj to, ktoré preteky sa odjazdia ešte pred začiatkom Tour de France. "Je fajn, že dátum Tour de France je potvrdený. Momentálne sa však ešte nemôžeme hýbať. Musíme zistiť, čo sa bude diať v lete. Keď sa to dozvieme, budeme môcť namodelovať plán prípravy," uviedol Denk na tímovom webe.

Okrem už dlhšie avizovanej účasti rekordéra v počte víťazstiev v bodovacej súťaži Petra Sagana by mal byť lídrom tímu Bora-Hansgrohe pre celkové poradie na Tour de France Emanuel Buchmann. Pre osvieženie pamäte, vlani tento nemecký cyklista obsadil na TdF celkové 4. miesto, o 1:56 min za víťazným Kolumbijčanom Eganom Bernalom.

"Je to ešte dlhá cesta na tohtoročnú Tour a pre mňa aj poriadna výzva. Snažím sa však zostať pokojný a trénovať z týždňa na týždeň. Bude dôležité, kedy sa konečne rozbehnú preteky a kedy budeme môcť rátať so so spoločným tímovým sústredením. Ak by sa už v júni podarilo vysokohorské sústredenie, bola by to vítaná zmena oproti súčasnému domácemu tréningu," uviedol Emanuel Buchmann.

Víťaza Tour de France z roku 2018 Gerainta Thomasa znepokojuje skutočnosť, že by sa tohtoročné preteky mali konať bez priamej účasti divákov. Lebo aj takáto alternatíva stále prichádza do úvahy. "Ak to bude nevyhnutné, prispôsobím sa. Treba si však uvedomiť, že Tour je predovšetkým o fanúšikoch a o neopakovateľnej atmosfére pri cestách. Zároveň pripomínam, že v pelotóne nás bude 180 pretekárov a počet ľudí v našich tímoch, ktorí tam budú musieť byť, sa vyšplhá na tisícku," podotkol Geraint Thomas, cituje ho portál BBC. "Rozumiem však tomu, že bezpečnosť účastníkov musí zostať na prvom mieste. A verím, že to tak aj bude," dodal Walesan vo farbách Ineosu.

Veľkú radosť z oznámenia termínu TdF mal francúzsky cyklista Julian Alaphilippe. Vlani sa postaral takmer o zázrak, keď ešte niekoľko etáp pred koncom bol lídrom celkového poradia, hoci nepatrí k typu jazdcov pre náročné vysokohorské etapy. Napokon vedenie neudržal a skončil piaty. "Je to super správa. Už som strácal nádej v súčasnej situácii," uviedol Alaphilippe pre France Télévisions zo svojej rezidencie v Andorre. "Máme zrazu všetci cyklisti veľkú motiváciu a to isté platí aj o ľuďoch vo Francúzsku. Verím, že zdravotná situácia v našej krajine sa dovtedy zlepší. Bolo by to skvelé," dodal univerzál tímu Deceuninck - Quick Step.