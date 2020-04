O osude Tour de France je rozhodnuté: Sagan už pozná nový termín pretekov

Prestížne cyklistické preteky Tour de France sa definitívne neuskutočnia v plánovanom termíne od soboty 27. júna do nedele 19. júla.

Organizátori z Amaury Sport Organisation (ASO) v stredu oznámili, že odštartujú v novom termíne od 29. augusta a vyvrcholia 20. septembra, dôvodom je pandémia koronavírusu.

Predstavitelia ASO o tom informovali na oficiálnom webe podujatia. K tomuto kroku sa vedenie "Starej dámy" odhodlalo po dlhom váhaní, Tour bola jedna z posledných vrcholných udalostí, ktorá sa mala odohrať v pôvodnom termíne, i keď už odložili olympijské hry v Tokiu, majstrovstvá Európy vo futbale, tenisové Roland Garros i Wimbledon či množstvo ďalších vrcholných športových podujatí.

Francúzski organizátori ešte začiatkom apríla verili, že tohtoročná Tour sa uskutoční podľa plánu, no s množiacimi sa rušeniami ďalších cyklistických podujatí smerovalo všetko aj k odloženiu najprestížnejších etapových pretekov sveta. Predstavitelia ASO si stanovili konečný termín na rozhodnutie až do 15. mája, no verdikt padol nakoniec oveľa skôr. Napomohla tomu Medzinárodná cyklistická únia (UCI), ktorá predĺžila prerušenie sezóny do pondelka 1. júna i následné zrušenie podujatí Critérium du Dauphiné a Okolo Švajčiarska. Tie slúžia pre mnoho cyklistov ako záverečné a veľmi dôležité previerky pred Tour.

Pred konečným verdiktom sa uvažovalo aj o ďalších scenároch. Jedným z nich bolo, že by sa preteky konali bez účasti divákov. Načrtla to francúzska ministerka športu Roxana Maracineanuová. Bývalý prezident UCI Brian Cookson zasa navrhol, aby sa všetky preteky Grand Tour išli v skrátenej verzii dvoch týždňov a mohli by trvať od konca júla do konca sezóny.

Už skôr odložili ďalšiu Grand Tour Giro d'Italia i viaceré prestížne jarné klasiky a v ďalšom priebehu sezóny majú byť v pláne ešte španielska Vuelta, majstrovstvá sveta a na jeseň mali preložiť viacero podujatí z prvej polovice ročníka.

Tour sa premiérovo konala v roku 1903, keď ju založili noviny L'Auto. V histórii ju zrušili len v rokoch 1915-1918 a 1940-1946 kvôli prvej a druhej Svetovej vojne.