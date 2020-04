Kúzelná záľuba dôchodcu Jozefa: Pozrite si, čo vytvára s pinzetou v ruke!

Učarovala mu krása miniatúr a retro príbytkov! Na dôchodku pričuchol Jozef Režo (66) z Veľkých Ripnian (okr. Topoľčany) k záľube, ktorej sa nikdy predtým nevenoval.

A hoci pôvodne stavebný zámočník mal k zručnosti vždy blízko, vytvárať pinzetou obrazce inšpirované najmä ľudovým posolstvom mu napadlo pred Vianocami. Jozef (66) začal tvoriť miniatúrne obrazce, aby potešil dcéru, ktorá pečie chlieb. „Inšpirovali ma skanzeny a staré československé filmy. Chcel som to, ako ľudia kedysi žili, vtesnať do nejakej zmenšenej podoby,“ vysvetľuje. Prvá miniatúra bola pekáreň pre dcéru. „Učil som sa robiť malinké veci pinzetou, všetko z dreva. A úplne ma to opantalo,“ smeje sa. Zaujímavé sú i rozmery.

„Tie menšie obrazy majú 20 x 12 centimetrov, väčšie 25 x 12 centimetrov,“ ukazuje pyšne svoje diela. Je až neuveriteľné, ako mohol urobiť napríklad hasiaci miniprístroj do jedného zo svojich obrazcov. „Pomaly sa to zbiera, tu je aj autodielňa, to som neodolal, ale aj drevenica či kováčska dielňa. K niečomu priložila ruku k dielu aj manželka, ušila napríklad vankúš a perinu, a to dokonca aj do kolísky, kde to má rozmery 0,5 x 0,5 centimetra,“ chváli svoju polovičku. „Rada pomôžem, aj keď to bolo niečo, čo som predtým nikdy nerobila, také malinké,“ smeje sa manželka Mária (64).