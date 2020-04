Novým šéfom SIS je príbuzný poslancov Sme rodina: Odmietam rodinkárstvo, nikto odo mňa nič nežiadal

Novým šéfom SIS je Vladimír Pčolinský. Na poste vystriedal Antona Šafárika, ktorý stál na čele tajnej služby od júla 2016 a ktorý bol podľa zákulisných informácií človekom SNS.

V súčasnosti tento kľúčový post dostalo do správy podľa rozloženia kresiel v koalícii hnutie Sme rodina. Prezidentka Zuzana Čaputová (46) apeluje na to, aby rozhodoval samostatne. Hlava štátu označila SIS za dôležitý orgán. Musí podľa nej konať autonómne a striktne v duchu zákonných oprávnení, aby dokázala plniť svoje poslanie, nie aby bola štátom v štáte. Upozornila na politický či stranícky vplyv. „Od vás, pán riaditeľ, budem očakávať predovšetkým osobnú autonómiu a samostatnosť, ktorou budete hájiť politickú nezávislosť informačnej služby, a to vo všetkých aspektoch, v ktorých SIS má a musí byť nezávislá,“ povedala.

Pčolinský zdôraznil, že nie je blízky človek premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) ani stranícky nominant. Odmieta rodinkárstvo s politikmi, hoci jeho brat je poslanec Peter Pčolinský a jeho manželka zas poslankyňa Adriana Pčolinská (obaja Sme rodina). Ocenil, že ho doteraz žiadny politik nežiadal o dosadzovanie vlastných ľudí do tajnej služby. Za aktuálnu prioritu SIS považuje boj s pandémiou nového koronavírusu. Sledovať bude SIS prípadné bezpečnostné riziká, dezinformácie či ohrozenie zdravotníctva kybernetickými útokmi.

Z dlhodobého hľadiska sa chce zamerať na boj proti korupcii na najvyšších miestach v politike, extrémizmu a organizovanému zločinu. Dôraz kladie aj na kontrolu výkonu vnútornej bezpečnosti SIS, personálne zmeny zatiaľ neplánuje. Za dôležitý považuje aj dôsledný výkon bezpečnostných previerok, a to aj v oblasti justície. Čo presne sa od SIS v tomto očakáva, bude podľa neho jasné z programového vyhlásenia vlády.

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico považuje za veľké riziko, ak sa šéfom Slovenskej informačnej služby (SIS) stal človek, ktorý je podľa neho blízky predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi. Fico opäť zopakoval vážne pochybnosti o minulosti Kollára. Prekvapilo ho tiež, že prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala Vladimíra Pčolinského za riaditeľa SIS „bez akéhokoľvek zaváhania“.

Kto je Pčolinský

- bývalý policajt

- pracoval pre bývalých ministrov vnútra z KDH

- má kontakty na viaceré osoby z prostredia tajných služieb

- paparazzoval Kočnera v kauze Čistý deň, keď sa bavil s Tománkovcami; fotku, ktorú odfotil, neskôr médiá zverejnili