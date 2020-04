Infektológ Krčméry: Škôlky a prvé stupne škôl by sa mohli začať pomaly otvárať

Pomaly by sa mohli začať otvárať škôlky a prvé stupne škôl. Myslí si to člen permanentného krízového štábu Vladimír Krčméry.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) však hovorí, že by sa mali riešiť iné problémy, ako je otváranie škôlok. Uviedli to pred rokovaním ústredného krízového štábu. Dôvodom, prečo chce Krčméry otvárať škôlky, je to, že mnoho rodičov, ktorí pracujú ako zdravotné sestry či lekári, musí byť doma na OČR. Sú to profesie, ktoré podľa Krčméryho "budeme potrebovať".

Europoslanec Peter Pollák (OĽaNO) uviedol, že celkovo otestovali 110 rómskych osád, z toho v 14 sa potvrdilo ochorenie COVID-19. V rómskych osadách to podľa Matovičových slov môže ešte rozhorieť. "Dnes je možno polovica osád pozitívnych. Myslím, že by sme mali riešiť iné problémy, ako je otváranie škôlok," poznamenal premiér. Matovič tiež povedal, že na rokovanie krízového štábu prichádza s veľmi vážnymi opatreniami.