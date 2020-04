Riaditeľ TANAP-u o správaní turistov: Čo videl vo Velickej doline, označil za hulvátstvo najhrubšieho zrna

Správa Tatranského národného parku (TANAP) apeluje na turistov, aby sa k prírode chovali citlivo, s porozumením a zároveň dodržiavali legislatívu a všetky nariadenia.

Pre TASR to uviedol riaditeľ TANAP-u Pavol Majko s tým, že v poslednom období zaznamenali porušenia zákona o ochrane prírody. "Zaregistrovali sme pohyb ľudí na územiach, kde nie je vyznačený turistický chodník. V tomto období, keď sa vyhrabávajú svište, hniezdia nám sokoly sťahovavé, orly skalné, sovy a do toho máme aj tok hlucháňov a tetrovov, tak nie je žiaduce, aby sa nám pomedzi tieto lokality mimo vyznačených chodníkov pohybovali ľudia. Vyberáme aj pokuty a vykonali sme už niekoľko akcií. Vo Velickej doline išiel človek na lyžiach, kde nie je skialpový areál, a ešte mal na voľno psa, tak to už považujem za hulvátstvo najhrubšieho zrna," uvádza riaditeľ. Správa TANAP-u podľa Majka nespí, kontroluje a nekompromisne sankcionuje.

Podľa neho ostáva na zváženie aj to, prečo sú niektoré vysokohorské chaty otvorené. "Vieme, že Zbojnícka chata a aj niektoré ďalšie chaty sú síce celoročne otvorené, ale pokiaľ je nejaký pokyn o uzatvorení, príde mi to iracionálne, že podávajú občerstvenie z okienka a za každú cenu potrebujú lákať návštevníkov do tohto územia," dodáva Majko.

Riziko požiarov pre sucho je momentálne vysoké, takže aj z tohto dôvodu žiadajú návštevníkov, aby sa chovali tak ako u seba doma a nenechávali po sebe smetisko. Podľa Majka majú za sebou už tri požiare. Ďalej tvrdí, že počet ľudí v Tatrách nie je taký ako v minulosti a v tomto období pandémie nového koronavírusu sa znížil. "Zem si vydýchne. Konečne sa ľudia nejakým spôsobom stiahli a ten konzum prestal byť prvoradý a dávaný ako modla. To vidieť aj v našej prírode," konštatuje riaditeľ.