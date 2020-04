Hrôzostrašný návrat Slovákov: Na hraniciach nás nechali spať v zime a na zemi!

Návrat Slovákov, ktorí prichádzajú zo zahraničia domov a čakajú ich povinné dva týždne v štátnej karanténe, sprevádza chaos. Takto opísali proces, ktorým museli prejsť, kým sa dostali do karantény.

Na hraničný priechod Berg - -Bratislava prišiel minulý týždeň aj Samuel Hettes (31) z Bratislavy, ktorý sa ozval do redakcie Nového Času. „Na hraniciach sme uviazli na 18, niektorí aj na 24 hodín. Pritom podľa registrácie museli vedieť, že v ten deň príde veľa ľudí. Bola zima, nemali sme absolútne nič zabezpečené, ani jedlo, ani autobus, ani zariadenie, kam nás mali odviezť. Nechali nás tam celý deň a celú noc, museli sme spať hocijako po zemi, ani spacáky nám nedali...“

Všetci spolu

Keď po navrátilcov prišli autobusy, ktoré ich mali doviezť do štátnych karanténnych stredísk, problémy pokračovali. „Došli sme do Trenčianskych Teplíc, kde nám povedali, že kapacita je naplnená a že je plno aj v Lešti, tak nás otočili naspäť do Gabčíkova. Takto nás všetkých spolu nechali cestovať a možnosť, že sa nakazíme, je určite väčšia, ako keby sme boli okamžite v domácej karanténe,“ tvrdí Samuel, ktorý zažil ďalší šok v Gabčíkove.

Po vyše troch hodinách, čo boli ľudia spolu v izbe, prišli za nimi zriadenci s tým, že ich musia presunúť, lebo ich izbu zabudli vydezinfikovať. Rovnakú situáciu si zažil Peter, ktorý na hraniciach v Bergu čakal šialených 26 hodín. Dlhé hodiny čakania zažil aj ďalší čitateľ, ktorý skončil v karanténe v internátoch Akadémie Policajného zboru v Bratislave. „Keď sme spolu s policajným konvojom prišli pred karanténne centrum, nechali nás stáť tri hodiny v zime vonku na ulici. Organizácia nula bodov! Ľudia na kope, žiadne rozostupy...“ opísal Ján.

Strach z nákazy

Ľudí, ktorí skončili v karanténnych centrách, testujú na nový koronavírus. Kým sa však dozvedia, ako na tom sú, čakajú ich dni plné neistoty a strachu o zdravie. „Na koronavírus nás testovali až po piatich dňoch,“ uviedol Patrik Hromada, ktorý skončil v stredisku v Lešti. „Bolo nám oznámené, že na výsledky testov sa čaká 24 - 72 hodín. Mne ich však neoznámila žiadna kompetentná osoba, ale pán z vedľajšej izby, s ktorým mám spoločnú kúpeľnu, záchod a chodbu.

Bez rúška na tvári mi prišiel oznámiť, že je pozitívny. Viete si asi predstaviť, čo všetko mi v tom momente prebehlo hlavou!“ Kompetentní neskôr Patrikovi oznámili, že jeho výsledky sú negatívne, ale keďže jeho sused má koronavírus, nemôže byt presunutý do domácej karantény, ale bude tam musieť ešte ostať na ďalšie testovanie. „Nakoniec som bol premiestnený do druhej budovy a druhej izby...

Prišiel som sem ako zdravý človek a jediné, čoho sa obávam, je, že je tu väčšia pravdepodobnosť nákazy, ako keby som bol pustený rovno domov. Týmto chcem upozorniť všetkých ľudí, ktorí idú do štátnej karantény, aby trvali na tom, že budú umiestnení do samostatnej izby so samostatným sociálnym zariadením, inak sa ich pobyt môže predĺžiť na oveľa dlhší čas, ako si mysleli!“