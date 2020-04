Babičke, ktorej v karanténe došli zásoby piva, poprosila o pomoc: Šialená reakcia!

Babička pivkárka. 93-ročná Olive Veronesi z amerického štátu Pennsylvánia sa rozhodla chrániť seba a blízkych pred koronavírusom a dobrovoľne zostala vo svojom dome v karanténe. Mala však jeden vážny problém. Došlo jej pivo.

Ako uvádza portál HuggPost, Olive je presvedčená, že pivo obsahuje vitamíny, ktoré jej prospievajú. „Mala som posledných 12 plechoviek. Každú noc si dám pivko, pretože obsahuje všetky prospešné vitamíny. Teda len v prípade, že to s ním nepreženieš,“ prezradila 93-ročná babička Olive.

Zúfalé časy si vyžadujú zúfalé riešenia, a tak sa Olive rozhodla poprosiť o pomoc okoloidúcich. S úsmevom na perách hľadela von oknom, v jednej ruke držala plechovku a v druhej odkaz: „Potrebujem viac piva!!“

Jej fotka sa okamžite objavila na internete a reakcie na seba nenechali dlho čakať. Olive si na sociálnych sieťach vyslúžila viac ako 10 000 lajkov a mnohí sa jej ponúkli, že jej zásoby prinesú. Sen jej splnila spoločnosť, ktorá vyrába presne to pivo, ktoré Olive držala na virálnej fotke. Pred dom jej vyložili 150 plechoviek, čo jej snáď bude stačiť na ďalšie mesiace v karanténe.

Samozrejme, reakcie ľudí na internete boli poriadne šialené. „Takže, keď mám chuť na svetlé pivko, potrebujem len podobný SOS oznam? Kamoši, pošlem vám hromadu fotiek s takouto ceduľkou a vy mi pošlite pivo,“ zavtipkoval jeden na Twitteri a ďalšia používateľka ho doplnila: „Neuveriteľné! A presne toto je dôvod, prečo sa dožila krásnych 93 rokov!“

„Aha, v poriadku. Keď to urobí 93-ročná babička, tak sa zabávate, ale keby som to urobil ja, som alkoholik,“ utrúsil v komentároch ďalší. Stačí už len dúfať, že Olive pivná nádielka postačí do konca karantény. A ak nie, určite sa nájde niekto, kto jej prinesie ďalšie zásoby.