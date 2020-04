Priateľ Lucie Bílej mal nehodu, keď viezol darčeky do nemocnice: Na motorku mu skočila srna

Pomáhajú v ťažkých časoch! Česká slávica Lucie Bílá tvorí šťastný pár s Radkom Filipim.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Ten okrem čiernovlásky so zlatom v hrdle miluje aj silné stroje, je vlastníkom motorky Harley Davidson. A práve na tej sa v piatok vybral odovzdať darčeky od Bílej do nemocnice. ,,Dnes je zo mňa poštár Radek. Veziem tento krásny balíček plný rúšok, kávy a anjelikov na interné do ústeckej nemocnice. Snáď ich darček od Lucinky poteší,“ ohlásil pred cestou. Speváčka totiž vlastnoručne šije rúška a vyrába krásne prívesky anjelikov.

Dobročinnú misiu však prekazila srna, ktorá skočila Radkovi a jeho motorke do cesty. Našťastie zrážka skončila bez vážnejších následkov. ,,A tak sa jedna veľká srna rozhodla, že pôjde poštár Radek do Ústí autom... Za ohromné šťastie považujem fakt, že mám silného muža, ktorý zrážku so srnou ustál a až na pár modrín a motorky zrelej na servis, sa mi vrátil v poriadku domov,“ napísala s úľavou speváčka.