Lucie Bílá je cez sviatky omámená láskou: Toto si uvedomila pri pohľade na svojho sexi svalovca

Česká slávica Lucie Bílá (53) má za sebou vianočné koncertné turné a strávila sviatky v kruhu svojich najbližších.

Medzi tých rozhodne patrí jej o 17 rokov mladší partner Radek Filipi (36). Pred pár dňami zverejnila na sociálnej sieti jeho fotku s vyznaním. ,,Ježiško bol ku mne štedrý, ale láska snáď ešte viac... Pozerám sa na muža vedľa seba a hovorím si, ako sa mi toto podarilo... Ja, pred ktorou chlapci utekali už na základke,“ pýta sa sama seba speváčka pri pohľade na svalovca.

,,Je presne taký, aký vyzerá. Rovný, spravodlivý, láskavý, zábavný, spoľahlivý, milujúci a taký príšerne sexi, že sa mi z toho točí hlava aj po tretích spoločných Vianociach,“ vyznala sa úprimne. Odkaz má aj pre všetky ženy, ktoré by to chceli s láskou vzdať. ,,Mám jednu radu. Dámy, slečny, kamarátky moje, nevzdávajte to a nájdite si pána dokonalého... On totiž na každú naozaj niekde čaká,“ myslí sí Bílá, ktorá všetkým zaželala veľa lásky.